В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

Японские власти полностью сняли введенный из-за пандемии коронавируса режим ЧС на территории страны. До последнего момента "особое положение" действовало в Токио, северном губернаторстве Хоккайдо и находящихся по соседству со столичным мегаполисом префектурами Канагава, Сайтама и Тиба.

"Режим ЧС отменяется на территории всей страны", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции, которую в прямом эфире показала телерадиокомпания NHK.

По последним данным, в Японии зарегистрировано более 16,6 тысячи зараженных COVID-19. Это без учета 712 заболевших из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Наиболее сложная обстановка с распространением инфекции наблюдается в Токио, где выявили около 5,1 тысячи человек с положительными пробами на коронавирус. Вместе с тем в последние недели на территории островного государства значительно снизилась динамика распространения болезни.