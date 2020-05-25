В понедельник в Индии возобновились внутренние авиаперелеты после двух месяцев простоя, вызванного общенациональной изоляцией на время пандемии коронавируса.

Полеты восстановлены во все штаты и из всех штатов страны, за исключением южного региона Андхра-Прадеш и Западной Бенгалии на востоке Индии. Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия возобновят полеты во вторник и четверг соответственно, сообщила Хардип Сингх Пури, министр гражданской авиации страны, которую цитирует CNN.

"Было важно ввести режим изоляции на раннем этапе, чтобы пандемия не распространялась, однако не менее важно, чтобы на каком-то этапе ограничительные меры были ослаблены", - сказала Пури.

Согласно новым правилам, в Индии будет разрешено летать пассажирам с отсутствием симптомов коронавируса. Они должны носить лицевую маску и иметь с собой дезинфицирующее средство. Пассажиры должны прибыть в аэропорт за два часа до отправления рейса и до этого зарегистрироваться онлайн. Услуги регистрации в аэропорту предоставлены не будут. Кроме того, пассажиры будут обязаны заполнить анкету, где указать свои данные, пункт назначения и адрес последующего проживания, а также загрузить на гаджеты правительственное приложение для отслеживания контактов Aarogya Setu.