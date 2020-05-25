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25.05.2020 10:24
Рубрика: В мире

В Индии возобновились внутренние авиаперелеты

Текст: Андрей Васильев

В понедельник в Индии возобновились внутренние авиаперелеты после двух месяцев простоя, вызванного общенациональной изоляцией на время пандемии коронавируса.

Полеты восстановлены во все штаты и из всех штатов страны, за исключением южного региона Андхра-Прадеш и Западной Бенгалии на востоке Индии. Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия возобновят полеты во вторник и четверг соответственно, сообщила Хардип Сингх Пури, министр гражданской авиации страны, которую цитирует CNN.

Фото: Сергей Очинян
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"Было важно ввести режим изоляции на раннем этапе, чтобы пандемия не распространялась, однако не менее важно, чтобы на каком-то этапе ограничительные меры были ослаблены", - сказала Пури.

Согласно новым правилам, в Индии будет разрешено летать пассажирам с отсутствием симптомов коронавируса. Они должны носить лицевую маску и иметь с собой дезинфицирующее средство. Пассажиры должны прибыть в аэропорт за два часа до отправления рейса и до этого зарегистрироваться онлайн. Услуги регистрации в аэропорту предоставлены не будут. Кроме того, пассажиры будут обязаны заполнить анкету, где указать свои данные, пункт назначения и адрес последующего проживания, а также загрузить на гаджеты правительственное приложение для отслеживания контактов Aarogya Setu.

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