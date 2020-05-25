В ирландских пабах после пандемии установят миниатюрные семафоры

Ирландские пабы уже никогда не будут прежними после пандемии. Царящая во многих местных питейных заведениях раскованная атмосфера, пронизанная духом всеобщего веселья, рискует исчезнуть навсегда, пишет Irish Independent.

Всему виной жесткие меры социального дистанцирования, которых, как предполагают журналисты, будет очень сложно на практике придерживаться общительным ирландцам. Посетителям пивных ресторанов перед входом будут мерить температуру, также им необходимо будет надевать маски. Кроме того, здесь появятся миниатюрные семафоры, которые будут сигнализировать об освободившемся туалете. Всерьез обсуждается введение рассадки через одного у барных стоек.