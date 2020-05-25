В Испании датчики будут контролировать число отдыхающих на пляжах

Власти Испании могут ограничить время пребывания отдыхающих на пляжах четырьмя часами. Данный шаг позволит сократить число граждан, одновременно находящихся у моря, и снизить шанс заражения коронавирусом.

Отслеживать численность загорающих у моря помогут специальные датчики, пишет РИА Новости, ссылаясь на The Sun. Они будут размещены на фонарных столбах и смогут фиксировать проходящих к морю граждан.

Через специальное приложение в смартфоне устройства будут также сообщать, какие пляжи наиболее загружены, чтобы отдыхающие могли оперативно поменять планы и прийти купаться в другое время.

Первые датчики будут установлены в курортном городе Фуэнхирола. Это произойдет в ближайшее время.