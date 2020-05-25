В Испании открылся пляжный сезон

Минздрав со своей стороны посоветовал местным властям постараться не допустить большого скопления людей. В связи с этим рекомендовано установить зонтики и лежаки на большем расстоянии, чем обычно, чтобы между отдыхающими была дистанция в два метра, ежедневно проводить очистку песка в зонах для купания, дезинфекцию душевых кабинок, мусорных баков, зон общего пользования.
Поскольку центральные власти пока не предложили никаких конкретных мер, как ограничить число людей на пляже, чтобы не допустить увеличения риска заражения коронавирусом, каждый муниципалитет, каждая провинция или автономия придумывает свой выход их ситуации. Так, в Галисии власти региона предложили мэриям городов ввести систему предварительной записи. Тот, кто хочет попасть на пляж, должен подать заявку через интернет, забронировав определенное место на конкретный день и конкретное время. При этом в Виго уже разделили берег на участки 8 на 8 метров, на которых могут находиться не более шести человек, к воде же нужно идти по специально выделенным дорожкам. В Андалусии предлагают ограничить время пребывания на пляже 4 часами в день. В Валенсии ситуацию на побережье намерены контролировать с помощью беспилотников.
При этом в Испании также разработали приложение, которое позволяет узнать, есть ли на конкретном пляже свободное место. Точнее, его разработчики просто переделали уже имеющуюся программу, которая использовалась для контроля количества клиентов различными заведениями и учреждениями.