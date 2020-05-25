В Испании открылся пляжный сезон

В Испании с сегодняшнего дня разрешено купаться в море и отдыхать на пляжах. Правда, не везде, а только в тех провинциях, которые перешли на третий этап четырехступенчатого правительственного плана по выходу из карантина. По решению властей пиренейского королевства, этот шаг вперед к "новой нормальности" сделали 29,5 провинций из 50. Но на пляжи могут отправиться только жители 17 из них - тех, что имеют выход к морю (еще семь прибрежных провинций пока находятся на втором этапе, когда на берегу разрешено только ходить или бегать).

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti