В Италии открылись бассейны и спортивные залы

После почти трехмесячного перерыва в Италии вновь открылись бассейны и спортивные центры. К своим тренировкам смогут вернуться жители практически всех областей, за исключением Ломбардии и Базиликаты. В первой возобновление работы тренажерных залов отложено до 31 мая, во второй - до 3 июня.

Как отмечает interris.it, отныне при посещении спортивных учреждений придется соблюдать строгие гигиенические правила. Пускать внутрь будут только при наличии на лице маски, а при входе и выходе люди будут обязаны дезинфицировать руки. Кроме того, рекомендовано измерять температуру посетителей бассейнов и тренажерных залов и не пускать их, если она превышает 37,5 градуса. К тому же клиентам придется указать в специальной анкете, как они себя чувствуют, были ли они на карантине из-за коронавируса. Эти данные будут храниться в течение 14 дней.

Во время тренировок в зале необходимо соблюдать дистанцию в два метра с другими людьми, в бассейне разрешено находиться, только если на каждого находящегося в воде человека приходится 7 квадратных метров, а отдыхать в установленных рядом шезлонгах можно лишь при дистанции в 1,5 метра друг от друга. Еще одним нововведением стала обязательная дезинфекция каждого тренажера или снаряда после его использования.

Еще один пункт правил вызвал недовольство владельцев спортивных центров. Власти обязали инструкторов постоянно носить маски, из-за чего голос становится глуше. В бассейне это может помешать посетителю услышать какое-либо требование или предупреждение.

Открытие бассейнов и тренажерных залов стало очередным шагом в процессе выхода Италии из карантина. Ранее в стране открылись магазины, бары, рестораны, были сняты ограничения на передвижение.