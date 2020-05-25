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25.05.2020 09:57
Рубрика: Экономика

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Текст: Юрий Когалов
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Многие страны начали отменять карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, туроператоры, владельцы отелей и ресторанов с надеждой стали смотреть в будущее, ожидая восстановления потока туристов. В свою очередь, различные журналисты и блогеры, пишущие о путешествиях, представили списки мест, которые стоит посетить.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Так, на китайском портале sohu.com один из авторов составил список самых загадочных мест в России. По его словам, наша страна поражает своими просторами, великолепными пейзажами и таинственными местами, происхождение которых наука не может объяснить.

Первое место в данном списке занимают Саамские лабиринты в Карелии. Кстати, из 500 известных шаманских лабиринтов 50 находятся в России. Они обычно возведены в прибрежных районах или на берегах рек и явно имеют религиозное значение, однако их смысл пока так и не разгадан.

На втором месте автор расположил Китовую аллею на острове Итыгран. По словам ученых, тут находятся около 60 скелетов взрослых китов, их кости установлены вертикально, некоторые из них достигают в высоту пяти метров.

Фото: iStock
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На третьей строчке находится Кашкулакская пещера в Хакасии, более известная как Пещера Черного дьявола. Согласно легендам, шаманы приносили тут жертвы своим богам. Если спуститься в нее глубоко, могут возникнуть галлюцинации.

В список самых загадочных мест России также вошли Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в Западной Сибири, гора Холатчахль на Урале, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области, древний город Аркаим в Челябинской области и Патриаршие пруды в Москве. О каждом из них ходят мистические легенды, порой довольно зловещие.

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