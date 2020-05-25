В Крыму обсерваторы стали платными, такую же меру предлагают на Кубани

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому с 24 мая пребывание в обсерваторах стало платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов. О таких же намерениях заявил на заседании регионального оперативного штаба Краснодарского края вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Власти Крыма на такой шаг вынудила нарастающая по мере приближения лета волна туристов, которые правдами и неправдами стремятся приехать на полуостров, несмотря на введенные здесь ограничения и полностью закрытые гостиницы и санатории. Пока что бронирование мест в крымских отелях запрещено до первого июня, но и в первый летний месяц курортный сезон вряд ли стартует. Ведь пока ситуация с распространением коронавируса в некоторых регионах РФ остается крайне напряженной.

В этих условиях выявление даже единственного заболевшего в любом из отелей автоматически превращает его в обсерватор, который будет изолирован от внешнего мира со всеми находящимися в нем туристами. Так что вопрос о возможной дате начала туристического сезона остается открытым. А всех, кто решит "отдохнуть" в Крыму во время действия режима повышенной готовности, ждет платный обсерватор и платные анализы на COVID-19.

- Если жители других субъектов Федерации приехали в Крым без уважительной причины по каким-то своим личным вопросам, они должны помещаться в обсерваторы за свой счет, - сказал Аксенов. - Если они не готовы оплатить проживание сразу, то по окончании пребывания в обсерваторах исковые требования будут направляться в суды, а суды - соответственно взыскивать всю эту сумму.

Также двухнедельное проживание в обсерваторах и лабораторные исследования на COVID-19 будут оплачивать и предприятия, направляющие своих сотрудников в командировки в Крым. Исключение в части платного проживания в обсерваторе сделано только для должностных лиц федеральных государственных органов, чиновников субъектов РФ, прибывающих в командировку на территорию РК, а также для экипажей воздушного и морского транспорта и для водителей международных и внутрироссийских грузовых перевозок.

В Ейский район люди приезжают, чтобы две недели посидеть на гособеспечении в обсерваторе

Вводя платное проживание в обсерваторах, власти Крыма ссылаются на подобный опыт других субъектов РФ - Севастополя, Новосибирской области, Сахалина, Нижегородской области. Собираются делать платными обсерваторы и на Кубани, где сейчас в условиях временной изоляции находится более двух тысяч человек, прибывших из-за рубежа или другого региона страны. С приближением летнего сезона нашлись и те, кто специально поехал на юг, чтобы сначала побывать на карантине, а потом остаться на курортах. Например, есть данные, что в Ейский район люди приезжают, чтобы две недели посидеть на гособеспечении в обсерваторе. А ведь содержание в обсерваторе одного человека обходится бюджету региона в 1,6 тысячи рублей в день. Учитывая, что на данный момент в обсерваторах находятся более 2,6 тысячи граждан, две недели их изоляции лишают казну 56 миллионов рублей.