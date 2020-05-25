В Минэнерго выразили надежду на балансировку рынка нефти в июне-июле

Минэнерго оценивает оставшийся излишек нефти на мировом рынке в 7-12 млн баррелей в сутки и надеется на достижение баланса уже в июне-июле этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском ведомстве.

В сообщении отмечается, что Россия вышла на целевой показатель выполнения сделки ОПЕК+, и сократила добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Страны вне ОПЕК+, в том числе США, Канада и Норвегия, сократили добычу на 3,5-4 млн баррелей в сутки. Общее сокращение предложения нефти на рынке составляет 14-15 млн баррелей в сутки, считают в Минэнерго. При этом, падение спроса на нефть замедлилось с 25-27% в апреле до 20% в мае.

По условиям новой сделки ОПЕК+ ее участники должны снизить производство в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июня этого года. Еще 1,18 миллиона баррелей в сутки дополнительного сокращения приходится на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт. Ожидаемое снижение производство странами, официально не присоединившихся к ОПЕК+, но поддержавших сокращение добычи оценивается 3-5 млн баррелей в сутки.