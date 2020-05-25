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25.05.2020 19:31
Рубрика: Общество

В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
В 2020 учебном году календарь ЕГЭ стартует 29 июня. Именно в этот день, а также следующий за ним - 30 июня - по всей стране в пунктах проведения экзаменов пройдут пробные ЕГЭ без детей. Такое решение принято для защиты здоровья выпускников на межведомственном заседании, в котором участвовали министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, виро руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, глава Российского союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, а также председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Участники единогласно согласились: "необходимо провести предварительные пробные экзамены без участия детей, чтобы еще раз проверить готовность системы выполнить все предписания Роспотребнадзора на местах".

- Принято коллегиальное решение, что такие пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. Эксперты протестируют все этапы экзамена, прежде всего, на предмет защиты здоровья участников, - подчеркивают в Министерстве просвещения. - В пунктах проведения экзамена будет проверена каждая деталь. Пробные экзамены будут нормативно закреплены соответствующими документами.

Также на совещании замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина отметила: "Рекомендации очень простые, понятные и содержат меры для безопасного проведения экзамена относительно здоровья школьников и педагогов".

В частности, в них прописаны такие меры: генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него; при входе установить дозаторы с антисептиками для обработки рук; бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение; составить график прихода учеников для недопущения скопления детей; социальная дистанция в классах - 1,5 метра; обеззараживание воздуха; исключить скопление ребят в рекреационных зонах; зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку; обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами; организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).

"Утверждены рекомендации Роспотребнадзора по проходу участников ЕГЭ в пункты проведения экзамена, обработки дополнительных помещений, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Также с учетом того, что многие учителя выходят из отпуска (они в июне в отпуске), необходимо время для того, чтобы провести подготовительную работу, а также проверить информационную систему, видеонаблюдение, печать и сканирование".

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев. Чтобы школьники, когда придут на экзамен, уже могли себя безопасно чувствовать в аудиториях.

Следом за пробными экзаменами начнется этап сдачи ЕГЭ по всем предметам. Он продлится с 3 июля до 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам.

- Таким образом, календарный план ЕГЭ сохранит свои рамки и будет проведен в течение июля, - сообщают в минпросвещения. - Далее в августе ЕГЭ пройдет "второй волной" для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в июле. Так сохранятся все условия для приемной кампании и поступления учащихся в вузы.

Все даты экзаменов будут опубликованы на сайтах министерства просвещения, Рособрнадзора и доведены до каждой школы, вуза или колледжа.

Также на совещании обсудили очень важную тему - отпуска педагогов.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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- Мы пришли к необходимости корректировать отпуска. Направили разъяснения во все регионы, постоянно откликаемся на все запросы, потому что наша задача сегодня - помочь всем пройти нормально этот непростой период, - рассказала председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова. - С учителями, задействованными в ЕГЭ, нужно провести семинар, чтобы они уверенно себя чувствовали.

Сергей Кравцов также отметил, что вопрос по защите прав педагогов, их поддержки и помощи в ходе ЕГЭ будет прорабатываться с каждым регионом.

Глава Российского союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил: "Для нас важно провести две волны зачисления. Мы со своей стороны - вузовское сообщество - готовы сделать все для этого. Также рассчитываем начать учебный год традиционно с 1 сентября".

Напомним: ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году. Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, причем дистанционно. Зачисление пройдет в августе.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России

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