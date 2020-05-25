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25.05.2020 19:46
Рубрика: Происшествия

В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19

Текст: Иван Петров
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, заразившего коронавирусной инфекцией постояльцев одного из московских хостелов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В надзорном ведомстве рассказали, что преступление было выявлено в ходе комплексного мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, который на поднадзорной территории обеспечивала Кузьминская межрайонная прокуратура г. Москвы.

"Установлено, что заболевший коронавирусной инфекцией мужчина после выписки из медучреждения был направлен для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При этом при выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания. В действительности же он прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации учреждения информацию о своем заболевании", - рассказали в Генпрокуратуре РФ.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Отмечается, что вследствие подобных действий возникла угроза заражения COVID-19 других лиц. "По результатам анализов инфекционное заболевание было диагностировано у двух постояльцев хостела, контактировавших с указанным мужчиной", - рассказали в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины. В отношении фигуранта в итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

В то же время гендиректору хостела прокурор вынес предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и принятии противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

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