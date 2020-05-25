Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила правила, соблюдая которые команды смогут вернуться к тренировкам ориентировочно в начале июня.

Точная дата пока не называется, но за две недели до возобновления занятий на территории базы клуба все игроки и персонал уйдут на карантин, а за 48 часов пройдут тестирование на коронавирус. Далее анализы у хоккеистов будут брать два раза в неделю.

Чтобы добраться на базу, игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом, в том числе и такси. На территории необходимо постоянно носить маски, за исключением времени нахождения на ледовой площадке и в спортзале. Тренировки будут проходить в группах, состоящих максимум из шести человек, причем тренеры и другой персонал не должны принимать активного участия в процессе.

Представителям СМИ, родным, агентам хоккеистов и даже массажистам допуск на базу будет закрыт.