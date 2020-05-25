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25.05.2020 13:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Граффити-портрет Иосифа Бродского, который появился накануне напротив Дома Мурузи в Петербурге, замазали белой штукатуркой. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте музея "Полторы комнаты", организованного в коммунальной квартире, где жил поэт.

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Все утро звонили журналисты с вопросами про граффити (фреску?) напротив Дома Мурузи. Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. Это фото сделано сегодня в 11:38. В 10:00 Бродский ещё был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесённый раствор.

Публикация от Музей Иосифа Бродского (@brodsky.online)

- Радовались визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта, - сказано в посте. - Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы.

По данным сотрудников музея, все произошло между 10 и 11 часами утра. "Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный̆ раствор", - рассказали в музее.

В комментариях к посту петербуржцы возмущены решением коммунальщиков, которое называют вандализмом. "Портрет - не эстетично, а белая заплатка в культурной столице в самый раз, - написала пользователь с ником irina_ruchkina. - Вчера фильм показали о Бродском в кои веки, сегодня такое сотворили…"

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