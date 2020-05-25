В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли надевать маски на экзаменах

Кому нужно будет надевать маски на ЕГЭ? Будут ли тестировать школьников на коронавирус перед экзаменами? На эти вопросы "Российской газеты" ответила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Татьяна Александровна, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению экзаменов: все организаторы должны быть обеспечены масками и перчатками. А вот про выпускников школ уточнений нет. Нужно ли будет ребятам тоже надевать маски на ЕГЭ?

Татьяна Руженцова: Мы постоянно дополняем и уточняем рекомендации с учетом эпидемиологической обстановки, которая меняется каждый день. В каждом регионе она имеет свои особенности. Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации по проведению экзаменов. Сегодня наша позиция в том, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, если есть риск заболевания. Даже на экзаменах, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции. Если риск будет близок к нулю, то использовать маски и перчатки детьми не обязательно.

Еще один вопрос, который очень волнует родителей, - будут ли тестировать детей на коронавирус перед экзаменом? Его собираются сдавать почти 800 тысяч человек…

Татьяна Руженцова: Тестирование на коронавирус, чтобы вы понимали, это достаточно сложная процедура, которая не дает мгновенный результат - он может быть готов на следующий день. Поэтому проводить тестирование непосредственно перед началом экзамена - бессмысленно.

Тестировать школьников заблаговременно - тоже не самое эффективное решение. Это сложно организовать, результаты могут быть ложно-отрицательными, могут зависеть от того, насколько правильно технически был взят мазок. И к моменту начала экзамена ситуация может измениться.

Поэтому тестировать всех выпускников на коронавирус сейчас нет необходимости, это не рационально. И не обязательно. Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром.

Из рекомендаций Роспотребнадзора

Предлагаются такие меры: