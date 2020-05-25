В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли надевать маски на экзаменах

Татьяна Александровна, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению экзаменов: все организаторы должны быть обеспечены масками и перчатками. А вот про выпускников школ уточнений нет. Нужно ли будет ребятам тоже надевать маски на ЕГЭ?
Татьяна Руженцова: Мы постоянно дополняем и уточняем рекомендации с учетом эпидемиологической обстановки, которая меняется каждый день. В каждом регионе она имеет свои особенности. Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации по проведению экзаменов. Сегодня наша позиция в том, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, если есть риск заболевания. Даже на экзаменах, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции. Если риск будет близок к нулю, то использовать маски и перчатки детьми не обязательно.
Еще один вопрос, который очень волнует родителей, - будут ли тестировать детей на коронавирус перед экзаменом? Его собираются сдавать почти 800 тысяч человек…
Татьяна Руженцова: Тестирование на коронавирус, чтобы вы понимали, это достаточно сложная процедура, которая не дает мгновенный результат - он может быть готов на следующий день. Поэтому проводить тестирование непосредственно перед началом экзамена - бессмысленно.
Тестировать школьников заблаговременно - тоже не самое эффективное решение. Это сложно организовать, результаты могут быть ложно-отрицательными, могут зависеть от того, насколько правильно технически был взят мазок. И к моменту начала экзамена ситуация может измениться.
Поэтому тестировать всех выпускников на коронавирус сейчас нет необходимости, это не рационально. И не обязательно. Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром.
Предлагаются такие меры:
- - генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него;
- - бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение;
- - при входе установить дозаторы с антисептиками для обработки рук;
- - составить график прихода учеников для недопущения скопления детей;
- - исключить скопление ребят в рекреационных зонах;
- - социальная дистанция в классах - 1,5 метра;
- - зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку;
- - обеззараживание воздуха;
- - организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).
- - обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами.