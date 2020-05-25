В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе

Роспотребнадзор рекомендует свести к минимуму употребление алкоголя в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Однако это не так. Алкоголь наоборот повышает уязвимость людей перед коронавирусом, негативно влияя на иммунную систему.

Эксперты напоминают также, что употребление любых алкогольных напитков наносит вред организму, повышает риск травматизма и насилия, а этиловый спирт (этанол) может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смерти. Поэтому в Роспотребнадзоре призывают ограничить употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии коронавируса.

Ведомство отмечает также, что ежегодно алкоголь приводит к смерти трех миллионов человек во всем мире.