В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что с начала года число заключенных по всей стране снизилось на 12,8 тысячи человек. Причем тюремное население продолжает сокращаться.

Всего, по данным на 1 мая, в казенных домах находилось 511 тысяч человек. Исторический минимум регулярно обновляется в течение нескольких последних лет.

Быстрее всего сокращается тюремное население в колониях. В 684 исправительных колониях отбывало наказание 409 тысяч 862 человека. Это на 13 тысяч 963 человека меньше, чем было в начале года.

В конце прошлого года эксперты, рассказывая о сокращении числа заключенных, отмечали, что подобных показателей еще не было в истории России. Но в тот момент тюремное население было чуть выше, чем сейчас.

Отток людей из колоний объясняется просто: система наказаний становится гуманней. Суды чаще применяют меры, не связанные с лишением свободы. А осужденных, направленных в колонии и не нарушающих там дисциплину, через определенное время могут отправить в исправительный центр, заменив оставшийся срок принудительными работами. Это уже не лишение свободы, режим там мягче, таким образом из статистики заключенных человек выпадает.

Тем не менее - а это повод задуматься - выросло число арестов. В СИЗО тюремное население с начала года прибавилось на тысячу человек.

Всего в следственных изоляторах содержится 98,8 тысячи человек. В конце прошлого года впервые численность арестантов в СИЗО упала ниже отметки в 100 тысяч, и пока еще держится ниже черты. Как будет дальше, увидим. В чем причины некоторого роста числа сидельцев в следственных изоляторах, надо анализировать.