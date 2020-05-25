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В Россию пришел новый дешевый смартфон Nokia с NFC. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
25.05.2020,  
14:03
Nokia 5.3. Фото: HMD Global Nokia 5.3. Фото: HMD Global
Nokia 5.3. Фото: HMD Global

Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мАч. Смартфон также отличается наличием чистой версии Android на борту.

Nokia 5.3. Фото: HMD Global

Nokia 5.3 оборудован экраном 6,55 дюйма и работает на процессоре Snapdragon 665. В продажу поступают две модификации смартфона - с 3/64 Гб памяти и с 4/64 Гб. Их стоимость составит 14990 и 15990 рублей соответственно.

Квадрокамера имеет основной (13 Мп), широкоугольный и макрообъективы, а также сенсор глубины для портретных снимков. Поддерживается ночной режим для съемки в условиях недостаточного освещения.

Благодаря емкому аккумулятору время работы Nokia 5.3 без подзарядки составляет около до двух дней, утверждает производитель. За экономию отвечают система энергосбережения и чистый Android без надстроек, который гарантированно обновится до одиннадцатой версии и выше.

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Еще одна особенность смартфона - выделенная кнопка для запуска голосового ассистента Google, присутствуют разъем для наушников и модуль NFC.

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