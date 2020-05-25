В Таиланде после пандемии открылся знаменитый храмовый комплекс Аюттхая

В Таиланде на фоне существенного улучшения ситуации с COVID-19 вновь открылся древний город Аюттхая, передает Bangkok Post. Решение было принято после того, как за последний месяц в этом регионе не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом.

По словам губернатора одноименной провинции Пану Яемсри, местный музейный комплекс и большинство храмов на первых порах будут доступными для посетителей только по выходным, однако в перспективе их время работы планируется увеличить.

Аюттхая более четырехсот лет была столицей Таиланда, пока во второй половине XVIII века ее частично не разрушили бирманцы. Сейчас развалины этого памятника культуры и архитектуры находятся под охраной ЮНЕСКО. До пандемии сюда ежегодно приезжали десятки тысяч иностранных туристов, чтобы посмотреть на световое шоу и театрализованные представления.