В Токио автомобиль столкнулся с лошадью. Необычное ДТП в условиях крупного современного мегаполиса привлек внимание местных СМИ. Дело в том, что лошадь на улицах японской столицы можно увидеть крайне редко.

Инцидент произошел 25 мая в первой половине дня на одном из перекрестков города, сообщает телерадиокомпания NHK. Водитель авто не пострадал. Лошадь была травмирована, но выжила.

Как отмечают журналисты, животное по всей видимости сбежало с территории ипподрома, который находится неподалеку от места ДТП. В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося.