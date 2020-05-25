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25.05.2020 17:56
Рубрика: Экономика

Очередной, но необычный

Доля россиян, планирующих отпуск за границей, снизилась в три раза
Текст: Евгений Гайва
По сравнению с прошлым годом доля россиян, планирующих летом отправиться отдыхать за рубеж, снизилась с 13 до 4%, следует из опроса ВЦИОМ.
Фото: AP Photo/Joan Mateu Фото: AP Photo/Joan Mateu
Фото: AP Photo/Joan Mateu

Поменяли свои планы на лето из-за пандемии 29% опрошенных, рассказал журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Взять отпуск собираются треть россиян. Это существенная цифра, так как 19% опрошенных заявили, что отпуск брать не станут, а для 47% отпуск вообще не важен, поскольку они не имеют постоянной занятости.

Поменяли свои планы на лето из-за пандемии 29% опрошенных. Твердо взять отпуск намерены 29% опрошенных

На развитие внутреннего туризма кризис пока заметно не повлиял. Доля желающих отдохнуть в России выросла всего на 2 процентных пункта с 9 до 11%.

"Очевидного прогресса в росте внутреннего туризма мы не наблюдаем. Уровень интереса к внутренним направлениям и так довольно высок, он постепенно год от года подрастает", - сказал Родин.

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Сдерживают рост внутреннего туризма представления россиян о высоком уровне цен при невысоком уровне комфорта. В этом году добавится еще повышение цен и сложности в организации отдыха.

Сейчас россияне в среднем закладывают на отдых 49,5 тысячи рублей на человека, тогда как в прошлом году было 43,3 тысячи рублей. То есть согласно ожиданиям россиян, отпуск в этом году подорожает на 14%. Доля тех, кто считает, что отдых в этом году будет скорее хуже, чем в прошлом году, выросла с 13 до 29%, отмечает ВЦИОМ.

Как выяснили в свою очередь аналитики сервиса путешествий Туту.ру, 56% опрошенных не готовы терпеть никакие неудобства и ограничения, поэтому лучше останутся без отдыха на пляже. А вот среди остальных 50% готовы сдать тест на COVID-19 перед поездкой, если потребуется, 16% согласны отсидеть 2 недели в самоизоляции после возвращения домой, 12% согласны на отдыхе ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию, 6% готовы заплатить за путевку или авиабилет больше, чем обычно. Еще 16% согласны на все вышеперечисленные меры ради возможности отдохнуть.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Евгений Гайва
Экономика Туризм Наука и образование ВЦИОМ

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