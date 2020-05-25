В Трудовом кодексе планируется прописать порядок удаленной работы

Началась разработка законопроекта, который пропишет порядок удаленной работы. С идеей выступил член палаты молодых законодаталей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев.

Впервые мысль придать официальный статус удаленной работе прозвучала в ходе специального семинара по трудовому праву в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Это ведущее правительственное экспертное учреждение по правовым вопросам. Не удивительно, что идею подхватили представители законодательной власти.

Поправки в Трудовой кодекс должны четко прописать: какова продолжительность рабочего дня на удаленке. Может ли начальник позвонить работнику и озадачить его в неурочный час, и, главное, если человек работает дома, можно ли заставить его работать без обеденного перерыва.

Сама жизнь сегодня заставляет нас менять устоявшийся веками распорядок. Из классической схемы "проснуться - умыться - позавтракать - поехать на работу" удалено звено "поехать". А ведь когда-то оно казалось принципиально важным, все остальное вроде можно пропустить. Сегодня, наоборот, именно поездка на работу становится самым слабым звеном.

"В силу вынужденных обстоятельств в стране по сути реализуется пилотный проект в трудовой сфере - массовый перевод на удаленную работу, - сказал Дмитрий Гулиев. - Хотя это вызвано чрезвычайной ситуацией и для многих вынужденное сидение дома оказалось серьезным испытанием, немало работников были бы рады и после окончания пандемии сохранить домашний режим. Работодатели также убедились, что вовсе не обязательно всем сотрудникам каждый день приходить в офис и сидеть там восемь часов, чтобы дело двигалось".

Решать, в каком режиме работать после снятия ограничительных мер, будут работодатели. Если работник самовольно останется дома и попробует, как и прежде, исполнять свой долг, не вставая с дивана, его можно будет уволить за прогул. Однако если на то будет добрая воля начальника, временный удаленный режим может превратиться в постоянный.

Чтобы оформить такой порядок официально, нужно будет заключить дополнительное трудовое соглашение.

Вот здесь и возникает проблема: такого понятия, как "удаленная работа", в законе нет.

"В Трудовом кодексе есть глава 49 и глава 49.1. Первая из них регулирует надомную работу, другая - дистанционную. Но ни то, ни другое не подходит к нынешней ситуации", - пояснила "РГ" ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ кандидат юридических наук Татьяна Коршунова.

По ее словам, надомная работа предполагает, что люди мастерят что-то на дому своими руками. Например, шьют шапки из материала заказчика. Это достаточно древняя норма, родом из прежних времен.

"Что касается дистанционной работы, это иной вид работы: заключаем договор, работник не появляется в офисе, - говорит Татьяна Коршунова. - Мы можем обмениваться электронными документами при заключении договора. То есть работодатель и исполнитель могут вообще не встретиться друг с другом".

Допустим, какая-то компания может сотрудничать с корректором или редактором. Тексты, какаято техническая документация, будут направляться по электронной почте. Руководство и персонал фирмы могут за всю жизнь так и не увидеть в лицо этого человека,появляться в офисе ему смысла нет. А работу он выполняет на своей аппаратуре.

По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника.

"Здесь тоже действует ряд ограничений, которые не предусматривает удаленная работа, -рассказывает Татьяна Коршунова. - Потому что мы понимаем, на сегодняшний день удаленная работа это некая гибридная форма. Не надомная, не дистанционная. Сотрудник оформлен по трудовой книжке, определенную работу он может делать дома, но для каких-то дел должен приезжать в офис".

Например, бухгалтеры могут сидеть дома и выполнять свою работу, но иногда им все-таки надо приезжать в учреждение. Работник на удаленной работе все-таки должен соблюдать режим рабочего дня, ему скорее всего нужно иметь удаленный доступ к внутреннему электронному документооборту фирмы. И время от времени человек обязан появляться в офисе. Это отличает его от дистанционного работника. Бухгалтеров, кадровиков и многие другие не могут в принципе быть дистанционными сотрудниками, но какую-то работу выполнять удаленно - вполне допустимо.

Кроме того, удаленный сотрудник вправе рассчитывать, что родная компания обеспечит его служебной техникой для работы из дома.

"Назрела необходимость внести в Трудовой кодекс положение о возможности работать из дома, удаленно, - говорит Татьяна Коршунова. - Данная форма работы, конечно, потребует каких-то мероприятий, в том числе по охране труда. Мы не можем об этом не вспомнить, важный момент. Работник дома должен чувствовать себя безопасно. Будут ограничения, например, по работе с компьютером. Смешанная "удаленная" работа может рассматриваться как режим рабочего времени наряду со сменной работой, и стороны трудового договора смогут самостоятельно решать, каким образом ее организовать. Общие ограничения должны остаться: например, 40 часов в неделю".

При этом, по ее мнению, обеденного времени может и не быть, если работник находится дома.

Дмитрий Гулиев сообщил, что собрал рабочую группу для разработки инициативы.

"После того, как предложения будут подготовлены, мы направим их установленным порядком в Госдуму и правительство", - говорит он.