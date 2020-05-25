Вирусолог перечислила опасные лекарства при коронавирусе

Вирусолог перечислила опасные для зараженных коронавирусом препараты. К таковым эксперт отнесла группу нестероидных противовоспалительных препаратов, которые есть практически в каждой домашней аптечке: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен.

"Эти лекарства делают организм человека еще более чувствительным к вирусу, создают условия при которых инфекция легче проникает в легкие. Об этом говорит опыт итальянских и французских исследователей", - рассказала вирусолог Надежда Жолобак изданию "Вечерняя Москва".

Врач предостерегла также от использования парацетамола, отметив, что его действие на COVID-19 до конца не изучено. Эксперт посоветовала при высокой температуре обращаться за медицинской помощью в больницу, а не заниматься самолечением. Эффективность принятых мер напрямую зависит от правильного назначения медикаментов, а в этом может помочь только доктор, подчеркнула Надежда Жолобак. В российских лабораториях сейчас проводят активные проверки созданных вакцин против коронавируса.