Владельцы медиа-группы в Новой Зеландии продали ее за один доллар

Новозеландская компания Stuff продана ее исполнительному директору Шинед Буше за один доллар, объявило руководство организации. Stuff выпускает несколько ежедневных газет, а также является владельцем новостного сайта с тем же названием. В медиа-группе работают около 900 человек, в том числе 400 журналистов, уточняет The Guardian.

Компания Stuff, принадлежащая австралийской медиа-группе Nine Entertainment, столкнулась с финансовыми проблемами из-за коронавируса. Доходы от рекламы сильно сократились. В компании заявили, что сделка будет окончательно завершена к концу месяца.

"Мы полагаем, что для Stuff важно иметь своих собственников, и мы твердо убеждены, что это лучший результат для конкуренции и потребителей в Новой Зеландии", - сказал Хью Маркс, генеральный директор Nine Entertainment.

Новый владелец подчеркнул, что хотел бы передать право собственности на издание самим журналистам, чтобы они имели прямую долю в качестве акционеров компании.