Владимир Литвиненко: Систему подготовки инженеров нужно менять

Сейчас важны вопросы восстановления экономики после пандемии. Успех выхода из кризиса напрямую зависит от того, какие люди будут разрабатывать стратегии - как в правительстве, так и непосредственно в компаниях, прежде всего, в ключевых отраслях экономики. Нужны профессионалы высокого класса. Как их готовить? Вы выступаете за возрождение специалитета и отказ от Болонской двухуровневой системы (бакалавриата и магистратуры) как неподходящих для подготовки инженеров. Почему?
Владимир Литвиненко: Главное не в двух уровнях как таковых, а в содержании. Двухуровневая система направлена, скорее, на подготовку преподавателей и деятелей науки. Она не учитывает те новые технологические возможности, которые имеются на производстве, и не только в горнодобывающей отрасли. Нередко бывает, что в течение 2-х лет производство полностью переоборудуется, инновационные технологии внедряются очень быстро. Но существующие стандарты не дают нам в рамках двухуровневой системы должным образом готовить кадры для производства. И это не только российская проблема: несколько лет назад мы у себя собрали более 500 ректоров вузов, готовящих инженеров для сырьевой отрасли. К нам приехали из разных стран, и не менее 90% ректоров были едины во мнении, что двухступенчатая система - не лучший вариант. Из-за нее упала производительность труда на 3-5%, возросла аварийность.
В вашем университете удалось частично сохранить специалитет. Что такой подход дает студентам?
Владимир Литвиненко: Мы готовим высокопрофессионального горного инженера, который не только разбирается в методиках и оборудовании, но и обладает междисциплинарными знаниями. Уже со 2-го курса ребята проходят профориентацию и понимают, в какой именно сегмент они пойдут в дальнейшем. К нам постоянно приезжают представители крупнейших компаний, студентам предлагается огромный выбор возможностей для практики и стажировки, в том числе за границей. Да, часть выпускников после окончания вуза уезжают работать в другие страны, это правда, но радует, что некоторые возвращаются в Россию и работают у нас, в представительствах зарубежных компаний.
В чем суть новой системы переподготовки, за введение которой вы выступаете?
Владимир Литвиненко: Она аналогична обучению летчиков и врачей. После окончания вуза выпускник работает на предприятии стажером-специалистом. Например, в Австралии, Канаде и Норвегии определен срок: 3 года для бакалавров, 2 года - для специалитета и магистратуры. Затем - дополнительные курсы и сдача экзаменов экспертам, назначенным профессиональным сообществом и не связанным с корпорациями, не лоббирующим их интересы. После сдачи экзаменов выпускник становится профессиональным горным инженером. Такая же система может быть внедрена в подготовке специалистов для водного и воздушного транспорта. Что касается нашего университета, то в нем уже создан Международный Центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, который может проводить подобную аттестацию.
В этом году СПБГУ первым в мире начнет прием по специальности "Сжиженный природный газ". Почему возникла такая необходимость?
Владимир Литвиненко: Это отдельный сегмент экономики, который развивается "космическими" темпами и требует специфической подготовки. Что касается востребованности, приведу пример Индии: эта страна планирует на 10% уменьшить выбросы углекислого газа за счет частичной замены угля на сжиженный природный газ. Индия планирует получить 300 млрд кубометров сжиженного газа. Его будут доставлять танкерами и регазифицировать.
Затраты на подготовку таких специалистов очень высокие, в 2 раза выше, чем обычно, а обычно на обучение студента мы закладываем в бюджет от 450 до 720 тысяч рублей в год. Они потребуют дополнительных вложений, в том числе на открытие пяти новых лабораторий.
Разрабатываются ли в университете новые методики добычи полезных ископаемых?
Владимир Литвиненко: Мы участвуем в ряде проектов по строительству и модернизации предприятий горнодобывающей отрасли. Один из интереснейших - разработка систем бурения скважин с платформ, которые по стоимости будут как минимум в 5 раз дешевле традиционных. Также работаем над решением важной экологической задачи, связанной с утилизацией попутного нефтяного газа, который образуется при нефтедобыче.
Университет попал в ТОП-20 рейтинга QS. Что это означает?
Владимир Литвиненко: Мы набрали 94,3 балла из 100 возможных, а главным критерием было мнение работодателей. Все это отлично. Но скажу о другом: во Франции, Германии и других странах есть свои рейтинги, там выработаны соответствующие критерии оценки. Например, в Германии определены 5 ведущих технических университетов. Нам тоже нужно вырабатывать свои критерии и индикаторы, выявлять своих отраслевых лидеров. И это будет сделано: руководство страны уже поставило такую задачу.
Какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов вашего университета?
Владимир Литвиненко: У нас все предлагаемые специальности интересны и перспективны! До 90% выпускников еще во время обучения знали, куда конкретно пойдут работать. Главное при поступлении - не ошибиться с выбором, правильно оценить свои возможности. Во время обучения нет завышенных требований, все рассчитано на нормально успевающего студента. Но нужно учиться!