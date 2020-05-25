Владимир Литвиненко: Систему подготовки инженеров нужно менять

Санкт-Петербургский горный университет - единственный отечественный вуз, который попал в ТОП-20 международного предметного рейтинга QS ведущих вузов мира по своему направлению. Учиться здесь - мечта многих абитуриентов. Конкурс может достигать сотни человек на место. И это объяснимо: выпускники университета крайне востребованы на рынке труда. На вопросы о том, каким должно быть высшее инженерное образование, "РГ" ответил ректор СПБГУ Владимир Литвиненко.

Сейчас важны вопросы восстановления экономики после пандемии. Успех выхода из кризиса напрямую зависит от того, какие люди будут разрабатывать стратегии - как в правительстве, так и непосредственно в компаниях, прежде всего, в ключевых отраслях экономики. Нужны профессионалы высокого класса. Как их готовить? Вы выступаете за возрождение специалитета и отказ от Болонской двухуровневой системы (бакалавриата и магистратуры) как неподходящих для подготовки инженеров. Почему?

Владимир Литвиненко: Главное не в двух уровнях как таковых, а в содержании. Двухуровневая система направлена, скорее, на подготовку преподавателей и деятелей науки. Она не учитывает те новые технологические возможности, которые имеются на производстве, и не только в горнодобывающей отрасли. Нередко бывает, что в течение 2-х лет производство полностью переоборудуется, инновационные технологии внедряются очень быстро. Но существующие стандарты не дают нам в рамках двухуровневой системы должным образом готовить кадры для производства. И это не только российская проблема: несколько лет назад мы у себя собрали более 500 ректоров вузов, готовящих инженеров для сырьевой отрасли. К нам приехали из разных стран, и не менее 90% ректоров были едины во мнении, что двухступенчатая система - не лучший вариант. Из-за нее упала производительность труда на 3-5%, возросла аварийность.

Фото: Павел Долганов

В вашем университете удалось частично сохранить специалитет. Что такой подход дает студентам?

Владимир Литвиненко: Мы готовим высокопрофессионального горного инженера, который не только разбирается в методиках и оборудовании, но и обладает междисциплинарными знаниями. Уже со 2-го курса ребята проходят профориентацию и понимают, в какой именно сегмент они пойдут в дальнейшем. К нам постоянно приезжают представители крупнейших компаний, студентам предлагается огромный выбор возможностей для практики и стажировки, в том числе за границей. Да, часть выпускников после окончания вуза уезжают работать в другие страны, это правда, но радует, что некоторые возвращаются в Россию и работают у нас, в представительствах зарубежных компаний.

В чем суть новой системы переподготовки, за введение которой вы выступаете?

Владимир Литвиненко: Она аналогична обучению летчиков и врачей. После окончания вуза выпускник работает на предприятии стажером-специалистом. Например, в Австралии, Канаде и Норвегии определен срок: 3 года для бакалавров, 2 года - для специалитета и магистратуры. Затем - дополнительные курсы и сдача экзаменов экспертам, назначенным профессиональным сообществом и не связанным с корпорациями, не лоббирующим их интересы. После сдачи экзаменов выпускник становится профессиональным горным инженером. Такая же система может быть внедрена в подготовке специалистов для водного и воздушного транспорта. Что касается нашего университета, то в нем уже создан Международный Центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, который может проводить подобную аттестацию.

Фото: Павел Долганов

В этом году СПБГУ первым в мире начнет прием по специальности "Сжиженный природный газ". Почему возникла такая необходимость?

Владимир Литвиненко: Это отдельный сегмент экономики, который развивается "космическими" темпами и требует специфической подготовки. Что касается востребованности, приведу пример Индии: эта страна планирует на 10% уменьшить выбросы углекислого газа за счет частичной замены угля на сжиженный природный газ. Индия планирует получить 300 млрд кубометров сжиженного газа. Его будут доставлять танкерами и регазифицировать.

Затраты на подготовку таких специалистов очень высокие, в 2 раза выше, чем обычно, а обычно на обучение студента мы закладываем в бюджет от 450 до 720 тысяч рублей в год. Они потребуют дополнительных вложений, в том числе на открытие пяти новых лабораторий.

Разрабатываются ли в университете новые методики добычи полезных ископаемых?

Владимир Литвиненко: Мы участвуем в ряде проектов по строительству и модернизации предприятий горнодобывающей отрасли. Один из интереснейших - разработка систем бурения скважин с платформ, которые по стоимости будут как минимум в 5 раз дешевле традиционных. Также работаем над решением важной экологической задачи, связанной с утилизацией попутного нефтяного газа, который образуется при нефтедобыче.

Фото: Павел Долганов

Университет попал в ТОП-20 рейтинга QS. Что это означает?

Владимир Литвиненко: Мы набрали 94,3 балла из 100 возможных, а главным критерием было мнение работодателей. Все это отлично. Но скажу о другом: во Франции, Германии и других странах есть свои рейтинги, там выработаны соответствующие критерии оценки. Например, в Германии определены 5 ведущих технических университетов. Нам тоже нужно вырабатывать свои критерии и индикаторы, выявлять своих отраслевых лидеров. И это будет сделано: руководство страны уже поставило такую задачу.

Какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов вашего университета?

Владимир Литвиненко: У нас все предлагаемые специальности интересны и перспективны! До 90% выпускников еще во время обучения знали, куда конкретно пойдут работать. Главное при поступлении - не ошибиться с выбором, правильно оценить свои возможности. Во время обучения нет завышенных требований, все рассчитано на нормально успевающего студента. Но нужно учиться!