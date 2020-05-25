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25.05.2020 20:55
Рубрика: Власть

Квантовые рельсы для "Ласточки"

Владимир Путин оценил инвестпрограмму РЖД
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Президент Владимир Путин обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым и призвал поддержать горняков Кузбасса.
Олег Белозеров рассказал главе государства, что из Китая в Европу можно доехать поездом за два дня. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Олег Белозеров рассказал главе государства, что из Китая в Европу можно доехать поездом за два дня. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Олег Белозеров рассказал главе государства, что из Китая в Европу можно доехать поездом за два дня. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

"Мы не так давно обсуждали ситуацию в транспортной отрасли в целом и договорились с вами, что увидимся отдельно, поговорим о том, как складывается ситуация на российских железных дорогах", - начал разговор Владимир Путин. Это ключевое направление транспорта для России с учетом ее территории, по объему грузоперевозок, по значимости для экономики. Особое внимание президент попросил уделить вопросам инвестиционной деятельности. Ведь от того, как крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, зависит самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей. Две недели назад на совещании по транспорту Белозеров рассказал, что компания хочет сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей, и поддержать это можно было бы за счет бессрочных облигаций. Правительство выпустило постановление о размещении бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Белозеров поблагодарил за принятые решения, которые помогли не снижать объемы инвестиций. ОАО "РЖД" - лидер в безопасности, энергоэффективности и экологичности, это подтверждено международными организациями, сказал он. "По безопасности наш индекс выше на 22 процента среднемирового, - сообщил глава компании. - Мы стали победителями конкурсов лидеров природоохранной деятельности". "В марте мы разместили "зеленые облигации". Это уникальный механизм, причем об уникальности говорит ставка: 0,84 на шесть лет - 250 миллионов швейцарских франков", - сообщил докладчик. При этом в прошлом году чистая прибыль утроилась по сравнению с 2018 годом. Связано это, прежде всего, с ростом производительности труда - более 6 процентов за последние три года. "Хороший показатель", - похвалил Путин.

За первые четыре месяца компания проинвестировала 122 млрд рублей. "Наши инвестпрограммы - это почти два миллиона человек работающих. Нам нужны были как раз решения для того, чтобы ее продолжить, и эти решения состоялись", - еще раз поблагодарил Белозеров. "И мы не оставляем квантовые коммуникации. В 2021 году, в I квартале, мы хотим сделать линию Москва - Санкт-Петербург. Сдадим в эксплуатацию, считаем, что это повысит надежность", - объявил глава РЖД. Ранее в компании сообщали, что реализация проекта позволит внедрить критически важные сервисы нового поколения. Продолжается работа по беспилотной "Ласточке". Докладчик отметил также рост грузоперевозок - прежде всего, контейнерных.

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Достигнут уникальный результат - выполнена поставленная президентом задача по скорости продвижения по территории России. "Когда поезд движется из Китая в Европу, 2,5 тысячи километров проходит буквально за два дня", - отчитался Белозеров. Глава РЖД рассказал и о работе на Восточном полигоне: "Вашу задачу мы выполним. Даже не просто выполним, а перевыполним". Напомним, что в Восточный полигон входят БАМ и Транссиб. "Восточный полигон достаточно большой, там тоже есть разные направления и сложности разные по каждому маршруту. Вот что вы считаете ключевым?" - уточнил Путин. "Ключевая задача - это сейчас проблема Кузбасса. Мы по вашему поручению закрепили в меморандуме объемы вывоза и поддерживаем наших коллег, но при этом мы стараемся развивать те участки, для того, чтобы экономика Дальнего Востока тоже развивалась", - ответил Белозеров. "Горнякам Кузбасса надо помогать", - прокомментировал президент.

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Глава государства вернулся к теме инвестпрограммы и уточнил, насколько она будет сокращена. "Порядка 200 миллиардов", - ответил собеседник: была 820 млрд, сейчас вышли на 620 млрд рублей. "Мы, прежде всего, сократили инвестиции, допустим, в проектирование, которое можно немножечко сдвинуть", - рассказал Белозеров. "В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор желательно все-таки сокращать по минимуму", - указал президент. "Понятно, что вкладывать в никуда либо с большими рисками не следует", - продолжил он и попросил внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций. "У нас есть вариант, когда мы сможем еще увеличить объем за счет наших средств без поддержки федерального бюджета. Мы знаем, как это сделать, но нам нужен промежуток времени подготовить материал", - сообщил Белозеров.

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