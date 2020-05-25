В Пекине проходит одно из самых важных событий политической жизни Китая - так называемые две сессии, на которых определяются цели и задачи на ближайшие годы, а также подводятся итоги. Речь идет о сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), она состоялась 21 мая, и сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва - высшего законодательного органа КНР, которая продлится до 28 мая.

Нынешняя сессия ВСНП началась с минуты молчания в память скончавшихся от эпидемии коронавируса, после чего делегаты приступили к работе. Делегаты были в масках, как того требуют санитарные правила.

На сессиях обсуждается большое количество проблем из самых разных отраслей. Однако с учетом эпидемии коронавируса наибольший интерес для КНР представляют борьба с бедностью и экономическое развитие в ближайшей перспективе.

Как сказано в докладе, представленном на нынешней сессии ВСНП, уже в этом году все малообеспеченное сельское население, живущее за чертой бедности, будет полностью "выведено из бедствующего состояния". При этом центральные и региональные власти, напротив, должны быть готовы к сокращению бюджетных расходов.

"В 2020 году Китай полностью ликвидирует абсолютную бедность, 1,4 миллиарда китайцев вместе вступят в общество средней зажиточности. Это означает, что Китай может на десять лет раньше осуществить первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года", пишет ведущее китайское государственное издание "Жэньминь жибао".

За минувшие 40 лет примерно 700 миллионов граждан КНР расстались с нищетой. Это было сделано благодаря последовательной политике реформ и открытости, проводимой властями с 1978 года. На протяжении всех этих десятилетий действовали государственные программы помощи малоимущим. Так, осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в провинцию Хунань заявил о необходимости оказания нуждающимся адресной помощи. Она подразумевала осуществление конкретных мер в каждом случае, отталкиваясь от выявления причин бедности. "Китаю удалось вывести из бедности более 700 миллионов человек в сельской местности - цифра грандиозная", отметил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Благодаря последовательной политике реформ и открытости властей КНР за минувшие 40 лет с нищетой расстались примерно 700 миллионов китайцев

Надо отметить, что Китай распространяет свой опыт борьбы с бедностью и на другие страны. Как было сказано в "Докладе о прогрессе, достигнутом Китаем в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", опубликованном осенью 2019 года, КНР приняла участие примерно в ста проектах по сокращению бедности во многих развивающихся странах. Китай делится своим опытом посредством организации различных программ обучения и форумов, а также путем строительства в таких развивающихся странах, как Лаос и Камбоджа, специальных "деревень, демонстрирующих сокращение бедности на практике".

"Китай шел к победе над нищетой все последние десятилетия, - рассказал "РГ" известный востоковед, синолог Юрий Тавровский. - С приходом к власти Си Цзиньпина эта борьба стала развиваться особенно быстро, поскольку в плане Си "Китайская мечта" был заложен план победить нищету к 2021 году, когда исполняется 100 лет со дня создания Компартии Китая".

По словам Тавровского, уже в 2019 году было ясно, что Пекин достигнет этой цели в самое ближайшее время. Конечно, эпидемия коронавируса несколько усложнила ситуацию, однако не смогла помешать искоренению нищеты. "Уверен, что в конце 2020 года Пекин заявит об окончательной победе над нищетой, - считает Тавровский. - Это будет первый случай в мире". Другие государства, по словам эксперта, должны воспользоваться примером Китая, потому что бедность и жизнь за гранью прожиточного минимума не редкость даже в самых развитых странах.

В Китае, рассказал Тавровский, в 1978 году 95 процентов населения жили в нищете. К 2012 году их осталось 99 миллионов человек. В 2020 году должно ни остаться ни одного.

Порог крайней бедности или нищеты в Китае определяется самостоятельно каждой провинцией. Для примера Тавровский привел цифры по Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Там все население по уровню достатка разделено на четыре цвета. Зеленый означает, что годовой доход семьи свыше 5 тысяч юаней (700 долларов), это считается нормальным. Следующий - желтый уровень с годовым доходом семьи 4500-5000 юаней (630-700 долларов), что, в принципе, приемлемо, хотя и недостаточно. Однако настоящая бедность - это оранжевый и красный уровни с годовым доходом 4000-4500 юаней и до 4000 юаней (560 долларов) соответственно.

В настоящее время, отмечает эксперт, из-за пандемии порядка 60-70 миллионов крестьян-мигрантов лишились работы. Плюс перед властями на фоне последствий коронавируса стоит проблема трудоустройства выпускников вузов. Чтобы помочь регионам справиться с этими проблемами, власти выделяют 20 миллиардов долларов для помощи бедным районам, и еще 15 миллиардов долларов - для пострадавших от эпидемии COVID-19.

Си Цзиньпин на объединенном заседании членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 23 мая отметил, что "китайские крестьяне должны идти по пути всеобщего благосостояния" и что нельзя допустить, чтобы кто-то на этом пути отстал. По его словам, понижать статус сельского хозяйства нельзя, а нужно сосредоточить все силы, чтобы решить проблемы этой отрасли.

Что касается дальнейшего развития экономики после эпидемии коронавируса, то на 2020 год впервые, начиная с 1994 года, не были установлены количественные цели роста ВВП, об этом в своем докладе заявил премьер-министр КНР Ли Кэцян. Это вызвано тяжелым уроном для экономики КНР от COVID-19, который привел к сокращению ВВП в первом квартале нынешнего года на 6,8 процента. Ли Кэцян назвал это падение "ценой, которую надо было заплатить за сдерживание эпидемии".

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 23 мая, заявил, что экономическую ситуацию в Китае "надо анализировать с комплексной, диалектической и долгосрочной точки зрения" и прикладывать усилия для "появления новых возможностей и достижения новых успехов".

Вместо того чтобы заявлять о цифрах, которых надо достигнуть, китайские власти предпочли поставить гибкие цели. Главными задачами на 2020 год объявлены стабильная занятость, борьба с бедностью, а также достижение цели построения общества средней зажиточности. Правда, некоторые количественные показатели на сессии ВСНП названы все же были. Среди них - создание более 9 миллионов рабочих мест, инфляция на уровне 3,5 процента, уровень безработицы не должен превышать 6 процентов. При этом дефицит госбюджета КНР составит 1 триллион юаней (порядка 141,6 миллиарда долларов), это 3,6 процента ВВП.

Главной задачей властей станет помощь регионам в обеспечении занятости, поддержании уровня жизни населения и обеспечении функционирования рынка. Происходить это будет через механизм межбюджетных трансфертов. Также регионы смогут в этом году выпустить большее количество своих целевых облигаций, всего на сумму 3,75 триллиона юаней (525,9 миллиарда долларов), чтобы привлечь больше средств для поддержания экономики провинций. Порядка 600 миллиардов юаней (84,1 миллиарда долларов) будут потрачены на бюджетные инвестиции.

Что касается налогового бремени, то оно в 2020 году будет снижено на 2,5 триллиона юаней (352,6 миллиарда долларов). Речь идет о снижении ставок или временной отмене НДС и отчислений в пенсионные и другие фонды, освобождение средних, малых и микропредприятий от страховых отчислений.

Си Цзиньпин, выступая перед делегатами 21 мая, призвал обеспечить стабильность на шести фронтах и обеспечить безопасность в шести областях. Шесть фронтов - это: занятость, финансовый сектор, внешняя торговля, иностранные инвестиции, внутренние инвестиции и ожидания от перспектив. Шесть областей - занятость, обеспечение жизненных потребностей населения, работа рыночных субъектов, продовольственная и энергетическая безопасность, стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, бесперебойное функционирование властей на низовых уровнях.

Речь идет о том, что власти КНР, обеспечивая стабильность и безопасность в этих сферах, рассчитывают обеспечить надежность общей экономической ситуации. "Мы, сохраняя стабильность, будем двигаться вперед и таким образом закладывать прочный фундамент для полного построения среднезажиточного общества", сказано в докладе о работе правительства, представленном на нынешней сессии ВСНП. Это можно сравнить с тренировками спортсмена, который сначала выполняет общефизические упражнения, чтобы укрепить все тело, и лишь потом приступает к более сложным задачам.

"Задача по количественному росту ВВП не была поставлена по двум причинам, - пояснил "РГ" Юрий Тавровский. - Во-первых, это опасение прихода второй волны коронавируса, а во-вторых - непонятные перспективы китайского экспорта. Пока что неясно, насколько окажутся велики доходы от него, учитывая неустойчивое экономическое и эпидемиологическое положение в других странах".

По словам эксперта, Китай подошел к вопросу совершенно рационально. При этом, отмечает Тавровский, решение отказаться от четких цифровых установок могло даться руководству КНР нелегко, поскольку за десятилетия плановой экономики все привыкли к ориентирам в виде конкретных чисел.