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25.05.2020 00:10
Рубрика: В мире

500 евро на лето

Во Франции малоимущим и борцам с вирусом раздадут "туристические чеки"
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Нынешнее лето для туристического бизнеса Франции точно не будет похоже ни на одно из предыдущих. Коронавирусная напасть и вызванный им почти двухмесячный карантин нанес зубодробительный удар по индустрии, которая здесь ежегодно приносила доход без малого в 170 миллиардов евро, и где занято прямо или косвенно два миллиона человек.
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

В это же лето, как подсчитали эксперты, потери составят минимум 40 миллиардов евро, что и понятно. Внешние границы Евросоюза, судя по всему, летом будут закрыты для выходцев из неевропейских стран. Это уже не говоря о том, что они сами не рискнут отправиться в места, где недавно свирепствовал коварный "ковид". Правда, не исключено, что в середине июня, когда будут сняты ограничения между странами ЕС, могут подтянуться отпускники из соседних государств. Но много ли их будет - никто не берется сказать. Поэтому во Франции сделали упор на "туристическом патриотизме", а в народ был брошен клич: "Отпуск проводим во Франции, познаем свою страну!" Практически все телеканалы и прочие СМИ наполнены репортажами, рассказывающими о достопримечательностях как всем хорошо известных, так и менее раскрученных. Справедливости ради заметим, что тех и других здесь предостаточно.

Во Франции сделали упор на "туристическом патриотизме"

Причем одними призывами французские власти не ограничиваются. Помимо программы прямой помощи турфирмам, компаниям, занятым в организации спортивных и разного рода культурных мероприятий, власти намереваются запустить программу "туристических чеков". Они предназначаются для малоимущих семей, а также тех, кто в карантинные времена был на передовой борьбы с эпидемией. Об этом плане заявил госсекретарь французского МИДа Жан-Батист Лемуан, который одновременно занимается вопросами туризма. По его словам, этими чеками люди смогут на отдыхе оплачивать гостиницы, кемпинги, рестораны, покупать билеты в развлекательные центры, музеи. Как подчеркнул госсекретарь, "тем самым достигаются сразу две цели: мы помогаем людям, нуждающимся в отдыхе, и одновременно оказываем поддержку туристическому бизнесу, серьезно пострадавшему из-за COVID-19". При этом чиновник уточнил, что проект запускается совместно с властями регионов, некоторые из которых, отметим, уже сделали вполне конкретные шаги в этом направлении.

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Так, в регионе Прованс-Альпы - Лазурный Берег систему чеков разработали еще в конце апреля, вложив в нее уже 10 миллионов евро. Их получателями стали медсестры, другой младший медперсонал, кассирши , разнорабочие, мусорщики. Люди, для которых отправиться на море или сходить в ресторан - чаще всего непозволительная роскошь. Чек на сумму в 500 евро можно использовать только на территории региона. Чтобы его получить, надо подать заявление, две справки - о зарплате и из местной социальной службы, где подтверждается, что доход на каждого члена семьи ниже, чем 700 евро. По этому пути также пошли на севере Франции в регионе Гранд-Эст (Большой Восток) со столицей в Страсбурге.

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