Во время прямого эфира с премьером Новой Зеландии произошло землетрясение

Во время прямого эфира с участием премьер-министра Новой Зеландии произошло землетрясение. Несмотря на это, Джасинда Ардерн спокойно продолжила интервью, которое происходило в здании парламента страны в Веллингтоне, сообщает Reuters. "У нас здесь просто небольшое землетрясение, Райан, - сказала она тележурналисту Райану Бриджу. - Неплохая встряска". Видео стало популярным в социальных сетях.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 30 километров к северо-западу от Левина. Данный город находится примерно в часе езды от Веллингтона. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Землетрясение продолжалось более 30 секунд и вызвало панику в столице: люди в офисах и домах прятались под столами.

The Guardian напоминает, что Новая Зеландия находится в сейсмически активной зоне. В 2010 и 2011 годах два крупных землетрясения разрушили южный остров Крайстчерч. Тогда погибли 185 человек.