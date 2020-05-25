Военный суд в Москве арестовал на два месяца полковника ФСО

В понедельник стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова.

По данным Главного военного следственного управления, Ширенова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о значительном завышении цен во время госзаказа по закупке для Федеральной службы охраны компьютеров и оргтехники, а также расходников к ним. Как считает следствие, ущерб, нанесенный в результате мошеннических действий, превысил 48 млн рублей. Кроме сотрудника ФСО по делу проходит гендиректор коммерческой фирмы по торговле компьютерами, а также начальник отдела закупок ведомственного ФГУПа.