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25.05.2020 11:33
Рубрика: Происшествия

Военный суд в Москве арестовал на два месяца полковника ФСО

Текст: Иван Егоров

В понедельник стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова.

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По данным Главного военного следственного управления, Ширенова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о значительном завышении цен во время госзаказа по закупке для Федеральной службы охраны компьютеров и оргтехники, а также расходников к ним. Как считает следствие, ущерб, нанесенный в результате мошеннических действий, превысил 48 млн рублей. Кроме сотрудника ФСО по делу проходит гендиректор коммерческой фирмы по торговле компьютерами, а также начальник отдела закупок ведомственного ФГУПа.

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