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25.05.2020 21:48
Рубрика: Общество

ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19

Мир находится в середине первой волны коронавируса, заявил во время выступления в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он рекомендовал всем странам продолжать принимать меры для подавления COVID-19, чтобы предотвратить вторую волну заболеваемости.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Райан отметил, что сокращение уровня распространения инфекции - это результат жестких мер со стороны властей и усилий со стороны населения. "Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания, - добавил он. - Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым". Однако при ослаблении мер новый пик заболеваемости, по словам Райана, может вернуться в любой момент. "Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с испанкой, - цитирует его слова РИА Новости. - Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну".

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