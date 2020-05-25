ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, организация намерена провести "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата". И, пока не будут получены данные о безопасности гидроксихлорохина, испытания не возобновятся.

Гидроксихлорохин используют для лечения малярии уже несколько десятков лет. Но в последние месяцы в ряде стран его начали применять в качестве лекарства от коронавируса. Между тем, многие ученые рекомендовали осторожно относиться к применению этого препарата против COVID-19.