За сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах. Среди вновь выявленных случаев, как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, выявлено 43,70% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2560
- Московская область - 831
- Санкт-Петербург - 374
- Свердловская область - 279
- Нижегородская область - 229
- Ростовская область - 158
- Астраханская область - 153
- Красноярский край - 145
- Архангельская область - 126
- Иркутская область - 116
- Тульская область - 111
- Республика Дагестан - 110
- Калужская область - 108
- Брянская область - 106
- Ярославская область - 101
- Саратовская область - 98
- Ульяновская область - 98
- Чувашская Республика - 97
- Самарская область - 97
- Пензенская область - 94
- Краснодарский край - 90
- Белгородская область - 89
- Волгоградская область - 89
- Республика Башкортостан - 89
- Новосибирская область - 89
- Рязанская область - 87
- Ханты-Мансийский АО - 85
- Кабардино-Балкарская Республика - 83
- Смоленская область - 82
- Алтайский край - 81
- Республика Саха (Якутия) - 81
- Ставропольский край - 79
- Республика Тыва - 78
- Курская область - 74
- Тамбовская область - 72
- Новгородская область - 70
- Владимирская область - 69
- Республика Бурятия - 66
- Хабаровский край - 65
- Кировская область - 64
- Липецкая область - 63
- Республика Татарстан - 62
- Республика Северная Осетия - 60
- Орловская область - 59
- Омская область - 59
- Забайкальский край - 59
- Ленинградская область - 58
- Воронежская область - 55
- Тверская область - 53
- Приморский край - 49
- Республика Ингушетия - 45
- Челябинская область - 45
- Оренбургская область - 44
- Калининградская область - 43
- Пермский край - 43
- Республика Марий Эл - 39
- Ямало-Ненецкий АО - 38
- Тюменская область - 37
- Ивановская область - 36
- Мурманская область - 36
- Республика Мордовия - 34
- Камчатский край - 31
- Амурская область - 30
- Томская область - 29
- Псковская область - 26
- Карачаево-Черкесская Республика - 26
- Республика Адыгея - 25
- Республика Калмыкия - 24
- Республика Хакасия - 24
- Вологодская область - 22
- Чеченская Республика - 22
- Удмуртская Республика - 19
- Республика Карелия - 16
- Республика Крым - 14
- Костромская область - 13
- Кемеровская область - 12
- Республика Алтай - 7
- Республика Коми - 6
- Курганская область - 4
- Чукотский АО - 2
- г. Севастополь - 2
- Сахалинская область - 1
- Еврейская АО - 1
Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки умерли 92 человека:
- Белгородская область - 2
- Московская область - 11
- Смоленская область - 1
- Москва - 41
- Ленинградская область - 1
- Псковская область - 1
- Санкт-Петербург - 5
- Краснодарский край - 1
- Астраханская область - 1
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 13
- Республика Ингушетия - 3
- Чеченская Республика - 1
- Ставропольский край - 2
- Республика Марий Эл - 1
- Республика Чувашия - 1
- Пензенская область - 2
- Саратовская область - 2
- Свердловская область - 2
Умерли за весь период 3 633 человека.
За последние сутки выписано 5 499 выздоровевших человек:
- Белгородская область - 14
- Брянская область - 107
- Владимирская область - 30
- Воронежская область - 16
- Ивановская область - 2
- Калужская область - 4
- Курская область - 15
- Липецкая область - 5
- Московская область - 388
- Орловская область - 4
- Рязанская область - 72
- Смоленская область - 4
- Тамбовская область - 7
- Тверская область - 1
- Тульская область - 8
- Москва - 3746
- Республика Карелия - 24
- Республика Коми - 12
- Архангельская область - 1
- Вологодская область - 10
- Ленинградская область - 15
- Мурманская область - 4
- Новгородская область - 11
- Псковская область - 7
- Санкт-Петербург - 138
- Республика Калмыкия - 4
- Краснодарский край - 73
- Астраханская область - 19
- Волгоградская область - 3
- Ростовская область - 30
- Севастополь - 2
- Республика Дагестан - 86
- Республика Ингушетия - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 21
- Карачаево-Черкесская Республика - 12
- Республика Северная Осетия - Алания - 1
- Ставропольский край - 32
- Республика Башкортостан - 50
- Республика Марий Эл - 3
- Республика Татарстан - 52
- Удмуртская Республика - 6
- Республика Чувашия - 3
- Пермский край - 36
- Кировская область - 28
- Нижегородская область - 72
- Оренбургская область - 23
- Пензенская область - 16
- Самарская область - 6
- Саратовская область - 24
- Ульяновская область - 8
- Курганская область - 7
- Свердловская область - 44
- Тюменская область - 18
- Ханты-Мансийский АО - 11
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
- Челябинская область - 88
- Республика Алтай - 2
- Республика Хакасия - 1
- Красноярский край - 2
- Иркутская область - 13
- Республика Бурятия - 11
- Республика Саха (Якутия) - 10
- Забайкальский край - 4
- Приморский край - 7
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 17
- Сахалинская область - 1
За весь период выписано выздоровевших 118 798 человек.