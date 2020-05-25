За сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах. Среди вновь выявленных случаев, как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, выявлено 43,70% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2560 Московская область - 831 Санкт-Петербург - 374 Свердловская область - 279 Нижегородская область - 229 Ростовская область - 158 Астраханская область - 153 Красноярский край - 145 Архангельская область - 126 Иркутская область - 116 Тульская область - 111 Республика Дагестан - 110 Калужская область - 108 Брянская область - 106 Ярославская область - 101 Саратовская область - 98 Ульяновская область - 98 Чувашская Республика - 97 Самарская область - 97 Пензенская область - 94 Краснодарский край - 90 Белгородская область - 89 Волгоградская область - 89 Республика Башкортостан - 89 Новосибирская область - 89 Рязанская область - 87 Ханты-Мансийский АО - 85 Кабардино-Балкарская Республика - 83 Смоленская область - 82 Алтайский край - 81 Республика Саха (Якутия) - 81 Ставропольский край - 79 Республика Тыва - 78 Курская область - 74 Тамбовская область - 72 Новгородская область - 70 Владимирская область - 69 Республика Бурятия - 66 Хабаровский край - 65 Кировская область - 64 Липецкая область - 63 Республика Татарстан - 62 Республика Северная Осетия - 60 Орловская область - 59 Омская область - 59 Забайкальский край - 59 Ленинградская область - 58 Воронежская область - 55 Тверская область - 53 Приморский край - 49 Республика Ингушетия - 45 Челябинская область - 45 Оренбургская область - 44 Калининградская область - 43 Пермский край - 43 Республика Марий Эл - 39 Ямало-Ненецкий АО - 38 Тюменская область - 37 Ивановская область - 36 Мурманская область - 36 Республика Мордовия - 34 Камчатский край - 31 Амурская область - 30 Томская область - 29 Псковская область - 26 Карачаево-Черкесская Республика - 26 Республика Адыгея - 25 Республика Калмыкия - 24 Республика Хакасия - 24 Вологодская область - 22 Чеченская Республика - 22 Удмуртская Республика - 19 Республика Карелия - 16 Республика Крым - 14 Костромская область - 13 Кемеровская область - 12 Республика Алтай - 7 Республика Коми - 6 Курганская область - 4 Чукотский АО - 2 г. Севастополь - 2 Сахалинская область - 1 Еврейская АО - 1 Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 92 человека: Белгородская область - 2

Московская область - 11

Смоленская область - 1

Москва - 41

Ленинградская область - 1

Псковская область - 1

Санкт-Петербург - 5

Краснодарский край - 1

Астраханская область - 1

Севастополь - 1

Республика Дагестан - 13

Республика Ингушетия - 3

Чеченская Республика - 1

Ставропольский край - 2

Республика Марий Эл - 1

Республика Чувашия - 1

Пензенская область - 2

Саратовская область - 2

Свердловская область - 2 Умерли за весь период 3 633 человека. За последние сутки выписано 5 499 выздоровевших человек: Белгородская область - 14

Брянская область - 107

Владимирская область - 30

Воронежская область - 16

Ивановская область - 2

Калужская область - 4

Курская область - 15

Липецкая область - 5

Московская область - 388

Орловская область - 4

Рязанская область - 72

Смоленская область - 4

Тамбовская область - 7

Тверская область - 1

Тульская область - 8

Москва - 3746

Республика Карелия - 24

Республика Коми - 12

Архангельская область - 1

Вологодская область - 10

Ленинградская область - 15

Мурманская область - 4

Новгородская область - 11

Псковская область - 7

Санкт-Петербург - 138

Республика Калмыкия - 4

Краснодарский край - 73

Астраханская область - 19

Волгоградская область - 3

Ростовская область - 30

Севастополь - 2

Республика Дагестан - 86

Республика Ингушетия - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 21

Карачаево-Черкесская Республика - 12

Республика Северная Осетия - Алания - 1

Ставропольский край - 32

Республика Башкортостан - 50

Республика Марий Эл - 3

Республика Татарстан - 52

Удмуртская Республика - 6

Республика Чувашия - 3

Пермский край - 36

Кировская область - 28

Нижегородская область - 72

Оренбургская область - 23

Пензенская область - 16

Самарская область - 6

Саратовская область - 24

Ульяновская область - 8

Курганская область - 7

Свердловская область - 44

Тюменская область - 18

Ханты-Мансийский АО - 11

Ямало-Ненецкий автономный округ - 4

Челябинская область - 88

Республика Алтай - 2

Республика Хакасия - 1

Красноярский край - 2

Иркутская область - 13

Республика Бурятия - 11

Республика Саха (Якутия) - 10

Забайкальский край - 4

Приморский край - 7

Магаданская область - 3

Хабаровский край - 17

Сахалинская область - 1 За весь период выписано выздоровевших 118 798 человек.