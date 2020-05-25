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25.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах. Среди вновь выявленных случаев, как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, выявлено 43,70% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2560
  2. Московская область - 831
  3. Санкт-Петербург - 374
  4. Свердловская область - 279
  5. Нижегородская область - 229
  6. Ростовская область - 158
  7. Астраханская область - 153
  8. Красноярский край - 145
  9. Архангельская область - 126
  10. Иркутская область - 116
  11. Тульская область - 111
  12. Республика Дагестан - 110
  13. Калужская область - 108
  14. Брянская область - 106
  15. Ярославская область - 101
  16. Саратовская область - 98
  17. Ульяновская область - 98
  18. Чувашская Республика - 97
  19. Самарская область - 97
  20. Пензенская область - 94
  21. Краснодарский край - 90
  22. Белгородская область - 89
  23. Волгоградская область - 89
  24. Республика Башкортостан - 89
  25. Новосибирская область - 89
  26. Рязанская область - 87
  27. Ханты-Мансийский АО - 85
  28. Кабардино-Балкарская Республика - 83
  29. Смоленская область - 82
  30. Алтайский край - 81
  31. Республика Саха (Якутия) - 81
  32. Ставропольский край - 79
  33. Республика Тыва - 78
  34. Курская область - 74
  35. Тамбовская область - 72
  36. Новгородская область - 70
  37. Владимирская область - 69
  38. Республика Бурятия - 66
  39. Хабаровский край - 65
  40. Кировская область - 64
  41. Липецкая область - 63
  42. Республика Татарстан - 62
  43. Республика Северная Осетия - 60
  44. Орловская область - 59
  45. Омская область - 59
  46. Забайкальский край - 59
  47. Ленинградская область - 58
  48. Воронежская область - 55
  49. Тверская область - 53
  50. Приморский край - 49
  51. Республика Ингушетия - 45
  52. Челябинская область - 45
  53. Оренбургская область - 44
  54. Калининградская область - 43
  55. Пермский край - 43
  56. Республика Марий Эл - 39
  57. Ямало-Ненецкий АО - 38
  58. Тюменская область - 37
  59. Ивановская область - 36
  60. Мурманская область - 36
  61. Республика Мордовия - 34
  62. Камчатский край - 31
  63. Амурская область - 30
  64. Томская область - 29
  65. Псковская область - 26
  66. Карачаево-Черкесская Республика - 26
  67. Республика Адыгея - 25
  68. Республика Калмыкия - 24
  69. Республика Хакасия - 24
  70. Вологодская область - 22
  71. Чеченская Республика - 22
  72. Удмуртская Республика - 19
  73. Республика Карелия - 16
  74. Республика Крым - 14
  75. Костромская область - 13
  76. Кемеровская область - 12
  77. Республика Алтай - 7
  78. Республика Коми - 6
  79. Курганская область - 4
  80. Чукотский АО - 2
  81. г. Севастополь - 2
  82. Сахалинская область - 1
  83. Еврейская АО - 1

Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 92 человека:
  • Белгородская область - 2
  • Московская область - 11
  • Смоленская область - 1
  • Москва - 41
  • Ленинградская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Санкт-Петербург - 5
  • Краснодарский край - 1
  • Астраханская область - 1
  • Севастополь - 1
  • Республика Дагестан - 13
  • Республика Ингушетия - 3
  • Чеченская Республика - 1
  • Ставропольский край - 2
  • Республика Марий Эл - 1
  • Республика Чувашия - 1
  • Пензенская область - 2
  • Саратовская область - 2
  • Свердловская область - 2

Умерли за весь период 3 633 человека.

За последние сутки выписано 5 499 выздоровевших человек:
  • Белгородская область - 14
  • Брянская область - 107
  • Владимирская область - 30
  • Воронежская область - 16
  • Ивановская область - 2
  • Калужская область - 4
  • Курская область - 15
  • Липецкая область - 5
  • Московская область - 388
  • Орловская область - 4
  • Рязанская область - 72
  • Смоленская область - 4
  • Тамбовская область - 7
  • Тверская область - 1
  • Тульская область - 8
  • Москва - 3746
  • Республика Карелия - 24
  • Республика Коми - 12
  • Архангельская область - 1
  • Вологодская область - 10
  • Ленинградская область - 15
  • Мурманская область - 4
  • Новгородская область - 11
  • Псковская область - 7
  • Санкт-Петербург - 138
  • Республика Калмыкия - 4
  • Краснодарский край - 73
  • Астраханская область - 19
  • Волгоградская область - 3
  • Ростовская область - 30
  • Севастополь - 2
  • Республика Дагестан - 86
  • Республика Ингушетия - 1
  • Кабардино-Балкарская Республика - 21
  • Карачаево-Черкесская Республика - 12
  • Республика Северная Осетия - Алания - 1
  • Ставропольский край - 32
  • Республика Башкортостан - 50
  • Республика Марий Эл - 3
  • Республика Татарстан - 52
  • Удмуртская Республика - 6
  • Республика Чувашия - 3
  • Пермский край - 36
  • Кировская область - 28
  • Нижегородская область - 72
  • Оренбургская область - 23
  • Пензенская область - 16
  • Самарская область - 6
  • Саратовская область - 24
  • Ульяновская область - 8
  • Курганская область - 7
  • Свердловская область - 44
  • Тюменская область - 18
  • Ханты-Мансийский АО - 11
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
  • Челябинская область - 88
  • Республика Алтай - 2
  • Республика Хакасия - 1
  • Красноярский край - 2
  • Иркутская область - 13
  • Республика Бурятия - 11
  • Республика Саха (Якутия) - 10
  • Забайкальский край - 4
  • Приморский край - 7
  • Магаданская область - 3
  • Хабаровский край - 17
  • Сахалинская область - 1

За весь период выписано выздоровевших 118 798 человек.

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