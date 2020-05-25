Проект закона о такси все никак не может дойти до второго чтения. Государственно-правовое управление президента вновь уже в четвертый раз дало отрицательный отзыв на него.

В отзыве говорится, что в проекте не учтены замечания и предложения минтранса, согласованные с ФСБ России. Хотя эти замечания сохраняют свою актуальность.

Кроме того, положения законопроекта о необходимости обязательной установки тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси возлагают значительные дополнительные расходы. А с учетом сложившейся социально-экономической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), это не согласуется с мерами, направленными на поддержание государством транспортной отрасли как малого бизнеса.

Установка тахографов в машины такси потребует значительных расходов для малого бизнеса

В общем, проект нуждается в доработке.

Как рассказал "РГ" руководитель Центра компетенций международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, если из проектов законов о такси выкинуть все, что невозможно впихнуть в закон, то получится действующий 69-й закон о такси. Он, кстати, не так уж и плох. Просто региональные власти не реализуют возложенные на них полномочия. Сейчас Московская область начала это делать. Выпустила постановление, в соответствии с которым все агрегаторы будут передавать данные о водителях такси. Но зачем это распространять на всю Россию? Зачем Подмосковью данные о водителях такси в Якутии? Все это должно регулироваться в рамках субъекта. В законе должны быть требования к автомобилю, к водителю и кто все это контролирует. А все остальное должны устанавливать власти субъектов. В Великобритании, например, 200 графств, и в каждом свои требования к такси.