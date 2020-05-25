Зальцбургский фестиваль объявил точные сроки проведения

Зальцбургский фестиваль, отмечающий в этом году 100-летний юбилей, пройдет с сокращенной афишей с 1 по 30 августа. Об этом заявили в понедельник, 25 мая, руководители фестиваля Хельга Рабль-Штадлер, Маркус Хинтерхойзер и Лукас Крепаз.

Решение было принято сегодня днем на специальном заседании Наблюдательного совета фестиваля, где обсуждался проект новой афиши, рассчитанной на 30 дней, и план безопасности концертных площадок, вмещающих до 1000 человек - как в помещениях, так и на открытом воздухе, где будут происходить события фестиваля. Заседание провели спустя полчаса после того, как министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер и заместитель госсекретаря по культуре Андреа Майер представили Указ, определяющий параметры для проведения публичных мероприятий в Австрии.

По словам главы федеральной земли Зальцбург Вильфрида Хаслауэра, данный документ "обеспечил большую ясность для всех, кто проводит культурные мероприятия".

- Это большое облегчение и это точно позволит нам провести фестиваль, являющийся художественным и экономическим двигателем всего нашего региона, - сказал он.

По итогам заседания Зальцбургский фестиваль объявил решение, что он состоится в августе 2020 года. Разумеется, оригинальную юбилейную программу, презентованную еще осенью прошлого года, осуществить не удастся, но организаторы обещают, что новая афиша будет и художественно значимой, и экономически оправданной. Вместо двухсот событий в течение 44 дней, запланированных прежде, при новых регламентах фестивалю удастся показать около 90 спектаклей и концертов за 30 дней.

Объявлено также, что все постановки юбилейной программы, которые не могут быть показаны в 2020 году, перенесут на 2021-й.

Между тем, программа к 100-летию Зальцбургского фестиваля откроется большой юбилейной выставкой, посетить которую смогут все гости фестиваля (выставка будет работать до 31 августа). А 22 августа в Зальцбурге отметят столетие со дня первой постановки на фестивале пьесы "Едерман".

Остальные детали новой программы художественный руководитель фестиваля Маркус Хинтерхойзер представит в начале июня.

- Больно, когда вынужденно отменяешь выступления большинства артистов. Тем более, что мы специально разрабатывали в этом году целые артистические "созвездия". Но я рад, что у меня появилась возможность послать яркий и мощный сигнал искусству нашей новой фестивальной программой, - заметил он.

Кстати

Зальцбургский фестиваль уже установил рекорд по продаже билетов на юбилейный сезон: 180 000 билетов на сумму 24,5 млн евро. Между тем, измененная афиша будет иметь другие даты и значительно купирована по именам и названиям. Фестиваль столкнется с проблемой возврата билетов. Однако организаторы подчеркивают, что при приобретении новых билетов преимущество будет у тех, кто уже имеет билеты на оригинальную программу. Всех покупателей в ближайшие дни персонально проинформируют о процедуре возврата билетов.