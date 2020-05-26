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26.05.2020 18:25
Рубрика: Экономика

Сойдемся на своих

Текст: Татьяна Карабут
Сельское хозяйство на протяжении нескольких лет демонстрирует уверенный рост и сможет дать импульс российской экономике после пандемии коронавируса, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко.

Однако COVID-19 выявил проблемные точки российского АПК - в частности, показал зависимость агрокомплекса от импортных семян и ветеринарных препаратов. "Наша совместная задача - не допустить влияния этого валютного фактора на конечную цену для российского потребителя", - рассказала она "РГ". Поэтому, по словам вице-премьера, один из блоков предложений в национальный план поддержки и развития экономики, который сейчас готовится в правительстве, касается развития отечественной селекционной генетической базы, производства кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений.

Фото: iStock
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Большинство этой продукции поставляется из Китая. Разрыв цепочки поставок и валютные колебания привели к резкому подорожанию ряда товаров. Так, производители кормов и животноводческой продукции в марте говорили о кратном повышении цен на витамины. При этом, по данным Минсельхоза, доля иностранных кормовых добавок по отдельным позициям достигает 100%.

Сложная ситуация также с семенами. В Доктрине продовольственной безопасности пороговое значение по обеспеченности отечественными семенами обозначено в 75%, напомнил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. И если сейчас ничего не предпринять, этот критерий не будет выполнен. При этом важен не только количественный показатель. В феврале 2020 года ФАС выявила, что более 70% сортов сои в номинальном количестве, которые занесены в госреестр, принадлежат отечественным селекционерам. А в валовом объеме используемых семян доля российских составляет всего 20%. "Это наглядный пример того, что на самом деле результаты отечественных селекционеров не устраивают бизнес", - считает эксперт.

По оценке Минсельхоза, при посеве под яровые зерновые и зернобобовые культуры аграрии используют 72,1% отечественных семян. Но если по зерновым культурам обеспеченность российскими семенами составляет 90%, по сахарной свекле мы почти на 100% зависим от семян импортной селекции.

Долю импортной продукции на рынке ветеринарных препаратов эксперты оценивают в целом на уровне 60-65%. Впрочем, например, в свиноводстве импорт фармпрепаратов составляет всего 20-30% от объема внутреннего потребления, подсчитывает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, за последние 20 лет в стране либо были созданы отечественные компании, либо локализованы производства мировых лидеров. Хуже дело обстоит с вакцинами - их импортируется около 70%. Мы практически не импортируем живых животных, и родительское стадо почти на 100% производится внутри страны.

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"Заниматься импортозамещением семян, ветпрепаратов, кормов и т.п. продукции не только дорого и долго. Это требует перестройки всей институциональной системы. Если у вас нет семеноводства как системы, если нет мощной научной базы, то сколько денег туда ни влить, толку от этого не будет", - предупреждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Хотя сейчас многие страны начинают беспокоиться по поводу самообеспечения, отгораживаться от мира невозможно и не нужно. Коронавирус отступит, а в мировой системе разделения труда уже сложилась страновая специализация. И только рынок может определять, какое производство сейчас целесообразно переместить внутрь страны, а на какое не стоит тратить ни время, ни средства, уверен эксперт.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Татьяна Карабут
Цитата

Виктория Абрамченко, вице-премьер:

- Один из блоков предложений в национальный план поддержки и развития экономики касается развития отечественной селекционной генетической базы, производства кормов, ветеринарных лекарственных препаратов и средств защиты растений.

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