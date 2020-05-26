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26.05.2020 17:47
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме

Текст: Иван Черноусов

"Аэрофлот" в тестовом режиме запустил оформление электронных ваучеров вместо неиспользованных авиабилетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
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Для оформления ваучера пассажиру нужно заполнить на сайте авиакомпании специальную форму и предоставить номер билета, номер мобильного телефона, а также e-mail. Кроме того, пассажиру предоставят скидку на новый перелет.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о том, что начнет восстанавливать полеты в июне. Пассажиропоток в апреле 2020 года снизился до 229 тысяч человек. А за четыре месяца этого года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 млн пассажиров, что на 34,7% ниже результата аналогичного периода 2019 года.

Росавиация заявила о том, что группе "Аэрофлот" одобрена заявка группы на получение субсидий.

Субсидии получат три авиакомпании группы "Аэрофлот". "Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7,89 миллиарда рублей.Группа Аэрофлот первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

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