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26.05.2020 15:21
Рубрика: В мире

Андреа Бочелли переболел коронавирусом

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли перенес коронавирусную инфекцию и сдал кровь на плазму в одной из больниц Пизы, сообщает Il Messaggero.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Оперному певцу был поставлен диагноз еще 10 марта после взятия мазка. Как рассказал Бочелли, болезнь протекала практически бессимптомно, "за исключением небольшой температуры". Тем не менее, заражению подверглись жена и двое детей исполнителя.

В этом году на католическую Пасху Андреа Бочелли дал онлайн-концерт в пустом кафедральном соборе Милана Дуомо.

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