Андреа Бочелли переболел коронавирусом

Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли перенес коронавирусную инфекцию и сдал кровь на плазму в одной из больниц Пизы, сообщает Il Messaggero.

Оперному певцу был поставлен диагноз еще 10 марта после взятия мазка. Как рассказал Бочелли, болезнь протекала практически бессимптомно, "за исключением небольшой температуры". Тем не менее, заражению подверглись жена и двое детей исполнителя.

В этом году на католическую Пасху Андреа Бочелли дал онлайн-концерт в пустом кафедральном соборе Милана Дуомо.