На прошлой неделе Государственная Дума приняла закон, который включает в себя комплекс неотложных мер, направленных на поддержку экономики и преодоление последствий коронавируса.

Этот закон, в частности, регулирует отношения между арендаторами и арендодателями, авиаперевозчиками и пассажирами, турагентствами и туристами. Также он корректирует таможенное, градостроительное и трудовое законодательство.

Несмотря на оперативность рассмотрения и принятия данного закона, при его доработке был учтен целый ряд предложений "Единой России".

Например, была поддержана наша поправка, реализующая предложение президента о повышении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Если ранее минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составлял 1500 рублей, а за вторым и последующими детьми - 3000 рублей, то согласно новому закону он повышается до 6752 рублей.

Также мы предложили увеличить до 13 504 рублей максимальный размер данного пособия для незастрахованных лиц. В основном эти нормы затронут студентов и безработных, но частично - и работающих граждан.

Еще одна поправка "Единой России" касалась единоразового пособия на детей, установленного по инициативе Владимира Путина. Напомню, что это пособие составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. К сожалению, многие семьи, являющиеся получателями данных средств, имеют непогашенные кредиты и при этом находятся сейчас в стесненных условиях. Для того чтобы пособия на детей дошли до них и не были списаны кредитными организациями за долги, мы внесли изменение в законодательство об исполнительном производстве, которое исключает возможность такого списания.

Большие споры вызвал вопрос о праве правительства регулировать трудовые отношения в экстремальной ситуации. В первоначальной редакции законопроекта, которая была подготовлена министерством труда, предлагалось установить это право без всяких оговорок. Но "Единая Россия" и профсоюзы настаивали на том, что при принятии решений правительство в обязательном порядке должно учитывать мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, то есть профессиональных союзов и объединений работодателей. Обращаю особое внимание, что речь идет об учете мнения, а не о согласовании правительством своих решений со сторонами социального партнерства.

Мы понимаем, что в условиях кризиса органам исполнительной власти зачастую приходится принимать такие меры, которые защищают интересы работников, но экономически невыгодны работодателям и могут быть не поддержаны ими. Поэтому в итоговой редакции закона был закреплен именно учет мнения профсоюзов и объединений работодателей. А в Постановлении Госдумы, принятом одновременно с законом, мы зафиксировали, что этот учет должен быть реальным и оперативным и что необходимо обеспечивать защиту основных трудовых прав и законных интересов работников.

Кроме того, в Постановлении были обозначены другие важные вопросы, которые предстоит проработать правительству и Государственной Думе в ближайшее время. Это вопросы об оказании поддержки добросовестным арендодателям, которые в период кризиса отказались от взимания арендной платы или существенно снизили ее, о помощи организациям, принадлежащим общероссийским объединениям инвалидов, о санаторно-курортном лечении медицинских работников, которые сегодня борются с коронавирусом, об итоговой аттестации учащихся и об их зачислении в вузы в условиях чрезвычайной ситуации.