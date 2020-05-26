Новости

Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны 20:08
В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции 20:04
В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров 20:01
Польша начала получать газ реверсом из Германии 19:59
Минздрав: В центре трансплантологии готовы принимать пациентов с COVID-19 19:45
"Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка 19:42
Представитель Кишинева впервые участвовала в работе коллегии ЕЭК 19:41
Собрания собственников жилья будут проходить на портале госуслуг 19:11
Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса 19:02
Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
В Севастополе разрешат бронирование отелей после 15 июня 17:45
Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о выявлении коронавируса 17:38
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках 17:37
В Севастополе с 1 июня откроют летние площадки ресторанов и кафе 17:33
В Минске объективно оценили эффективность реализации госпрограмм 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 19:24
Рубрика: Власть

Неотложные меры для преодоления кризиса

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель  руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
На прошлой неделе Государственная Дума приняла закон, который включает в себя комплекс неотложных мер, направленных на поддержку экономики и преодоление последствий коронавируса.

Этот закон, в частности, регулирует отношения между арендаторами и арендодателями, авиаперевозчиками и пассажирами, турагентствами и туристами. Также он корректирует таможенное, градостроительное и трудовое законодательство.

Несмотря на оперативность рассмотрения и принятия данного закона, при его доработке был учтен целый ряд предложений "Единой России".

Исаев: Надеюсь, предложения "ЕР" включат в общенациональный план действий

Например, была поддержана наша поправка, реализующая предложение президента о повышении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Если ранее минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составлял 1500 рублей, а за вторым и последующими детьми - 3000 рублей, то согласно новому закону он повышается до 6752 рублей.

Также мы предложили увеличить до 13 504 рублей максимальный размер данного пособия для незастрахованных лиц. В основном эти нормы затронут студентов и безработных, но частично - и работающих граждан.

Еще одна поправка "Единой России" касалась единоразового пособия на детей, установленного по инициативе Владимира Путина. Напомню, что это пособие составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. К сожалению, многие семьи, являющиеся получателями данных средств, имеют непогашенные кредиты и при этом находятся сейчас в стесненных условиях. Для того чтобы пособия на детей дошли до них и не были списаны кредитными организациями за долги, мы внесли изменение в законодательство об исполнительном производстве, которое исключает возможность такого списания.

Большие споры вызвал вопрос о праве правительства регулировать трудовые отношения в экстремальной ситуации. В первоначальной редакции законопроекта, которая была подготовлена министерством труда, предлагалось установить это право без всяких оговорок. Но "Единая Россия" и профсоюзы настаивали на том, что при принятии решений правительство в обязательном порядке должно учитывать мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, то есть профессиональных союзов и объединений работодателей. Обращаю особое внимание, что речь идет об учете мнения, а не о согласовании правительством своих решений со сторонами социального партнерства.

Исаев: Ряд вопросов требует отдельного обсуждения с Минздравом

Мы понимаем, что в условиях кризиса органам исполнительной власти зачастую приходится принимать такие меры, которые защищают интересы работников, но экономически невыгодны работодателям и могут быть не поддержаны ими. Поэтому в итоговой редакции закона был закреплен именно учет мнения профсоюзов и объединений работодателей. А в Постановлении Госдумы, принятом одновременно с законом, мы зафиксировали, что этот учет должен быть реальным и оперативным и что необходимо обеспечивать защиту основных трудовых прав и законных интересов работников.

Кроме того, в Постановлении были обозначены другие важные вопросы, которые предстоит проработать правительству и Государственной Думе в ближайшее время. Это вопросы об оказании поддержки добросовестным арендодателям, которые в период кризиса отказались от взимания арендной платы или существенно снизили ее, о помощи организациям, принадлежащим общероссийским объединениям инвалидов, о санаторно-курортном лечении медицинских работников, которые сегодня борются с коронавирусом, об итоговой аттестации учащихся и об их зачислении в вузы в условиях чрезвычайной ситуации.

Власть Позиция Колонка Андрея Исаева Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Путин: Пик коронавируса в России пройден
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве