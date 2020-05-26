Найден 3500-летний артефакт, рассказывающий о борьбе за власть

В Израиле мальчик нашел небольшую глиняную табличку, возраст которой составляет около 3500 лет. Ее уникальность заключается в том, что на ней запечатлена сцена последствий борьбы за власть в древнем ханаанском обществе.

Как сообщает The Jerusalem Post, находку совершил шестилетний Имри Элья, житель кибуца Нирим. Вместе со своей семьей он побывал на экскурсии в древнем городе Тель-Джемме, который был раскопан всего лишь около столетия назад.

Внимание мальчика привлек крошечный предмет, размером всего 2,8х2,8 сантиметра. Он оказался уникальным артефактом. Специалисты Израильского управления древностей установили, что этот предмет, вероятно, восходит к позднему бронзовому веку.

Как сообщил археолог Саар Ганор, возраст артефакта может составлять около 3500 лет. Он представляет собой глиняную табличку, на которой изображен, предположительно, воин с пленником.

"Ничего подобного никогда не находили при раскопках в Израиле, - сказал Саар Ганор. - Мы знаем, что похожий предмет был найден только на севере Синая. Но мы точно не знаем, как он выглядел, поскольку раскопки там были проведены около 100 лет назад, и описание найденного предмета оказалось не очень точным".

Город Телль-Джемме был расположен в месте, впервые заселенном в эпоху халколита около 6000 лет назад. Жизнь процветала здесь до эллинистического периода, к упадку город пришел в I веке до нашей эры. Самый важный период в истории этого поселения относится к бронзовому веку, причем начался он именно около 3500 лет назад.

Ученые отождествляют Телль-Джемме с могущественным ханаанским городом Юрза. Упоминания о нем встречаются в письмах того периода, обнаруженных раанее в Египте при раскопках в городе Эль-Амарна.

"Эти письма были написаны на аркадском языке, который тогда был международным языком, как сегодня английский, - говорит Ганор. - В тот период Египет правил Ханааном, но при этом Ханаан был разделен на города-государства, такие как Газа, Ашкелон и Лачиш. И в каждом из них правил свой местный царь".

Ранее в Тель-Джемме археологи обнаружили остатки дворца и монументальных зданий. Вероятно, именно в нем и жил местный правитель. Также установлено, что в центре этого города проживало около 1500 человек, а остальные жили на окраинах.

Археологи считают, что изображенная на табличке сцена является иллюстрацией событий, которые происходили тогда,- противоборства местных царей, которые сражались друг с другом за власть.

При этом древний автор постарался отобразить этнические различия в чертах двух мужчин. Захватчик носит юбку, его лицо более круглое, чем у пленника, а волосы - вьющиеся. Сам пленник очень худ, его руки связаны за спиной. Сама его поза изображает унижение - обычное дело для "парадов" того времени, которые устраивали в честь военных побед.

Кстати, такая техника изображения известна ученым. Ранее подобные гравюры находили на предметах, раскопанных в Египте. В данном случае исследователи не исключают, что найденный артефакт был частью гораздо более крупной картины.