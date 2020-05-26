Крупнейшее обновление Windows 10 на подходе. Что нового?

В течение ближайших двух дней Microsoft выпустит большое обновление Windows 10 под названием May 2020 Update. Об этом свидетельствуют утечки информации, в которых говорится, что 27-28 мая будет выпущен обновленный голосовой ассистент Cortana, сообщает WindowsLatest.
Из нововведений в апдейте можно выделить несколько:
- обновленный Windows Defender, который будет заботиться о недопуске на ПК потенциально опасных программ (например, навязанных плагинов, встроенных в обычный софт)
- голосовой ассистент Cortana будет доступен в виде отдельного приложения с новым интерфейсом
- более глубокая интеграция с Linux-приложениями
- улучшенный поиск
- новые значки в стиле Fluent Design
Ожидается также, что Microsoft откажется от принудительной установки обновления - пользователи увидят уведомление и смогут сами решить, нужно ли его загружать и ставить.