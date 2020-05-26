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Крупнейшее обновление Windows 10 на подходе. Что нового?

Текст:   Антон Благовещенский
26.05.2020,  
16:33
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В течение ближайших двух дней Microsoft выпустит большое обновление Windows 10 под названием May 2020 Update. Об этом свидетельствуют утечки информации, в которых говорится, что 27-28 мая будет выпущен обновленный голосовой ассистент Cortana, сообщает WindowsLatest.

Из нововведений в апдейте можно выделить несколько:

- обновленный Windows Defender, который будет заботиться о недопуске на ПК потенциально опасных программ (например, навязанных плагинов, встроенных в обычный софт)

- голосовой ассистент Cortana будет доступен в виде отдельного приложения с новым интерфейсом

- более глубокая интеграция с Linux-приложениями

- улучшенный поиск

- новые значки в стиле Fluent Design

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Ожидается также, что Microsoft откажется от принудительной установки обновления - пользователи увидят уведомление и смогут сами решить, нужно ли его загружать и ставить.

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