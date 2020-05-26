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Рубрика: В мире

Борис Джонсон заявил об ухудшении зрения после COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/Tolga AKMEN Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/Tolga AKMEN
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/Tolga AKMEN

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из-за перенесенной болезни, вызываемой новым коронавирусом, у него ухудшилось зрение. Об этом он рассказал в понедельник во время брифинга.

Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
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Премьер признался, что впервые за долгие годы ему проходится носить очки. "Я думаю, что это очень правдоподобно, что ухудшившееся зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - цитирует ТАСС выступление.

Напомним, Борис Джонсон заразился коронавирусом, после чего продолжал работать в самоизоляции. Однако его здоровье ухудшилось, и в начале апреля, спустя полторы недели после подтверждения диагноза, он был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Святого Томаса в Лондоне. На период госпитализации Джонсона, а затем его отдыха в резиденции в Чекерсе правительством управлял государственный секретарь Доминик Рааб. По свидетельствам очевидцев, несмотря на отсутствие, премьер постоянно давал указания. С 27 апреля выздоровевший Джонсон уже вернулся к работе.

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