Новая волна пандемии коронавируса в мире может обрушить спрос на нефть на 15%, и тогда, чтобы цены снова не ушли в пике, от альянса ОПЕК++ потребуется дополнительное соглашение о сокращении добычи. В любом случае котировки и так будут низкими на горизонте ближайших пяти лет, но если ОПЕК++ развалится, то начнется новая ценовая война.

Таков негативный сценарий для мировой нефтяной отрасли, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР, с которым ознакомилась "РГ". Эксперты предполагают, что в среднем баррель Brent по такому сценарию будет стоить 30-33 доллара во второй половине этого года и 32-35 долларов - в 2021 году. Это напрямую отразится на российских нефтяниках: добыча упадет на 13% - до 490 млн тонн в этом году, а выручка от продажи нефти и нефтепродуктов сократится в полтора раза - до 75 млрд долларов.

Базовый сценарий более оптимистичный: цена барреля - 35-40 долларов, добыча российских нефтяников - 505 млн тонн (близко к ожиданиям Минэнерго РФ), выручка - 95 млрд долларов (пиковая была в 2012 году - почти 285 млрд долларов). В этом сценарии восстановление спроса на нефть до докризисного уровня ожидается в 2022 году.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял о первых "зеленых ростках" увеличения спроса в конце апреля, отмечая, что с учетом обязательства России в рамках ОПЕК++ сокращение добычи по итогам года составит около 10%. Позднее его заместитель Павел Сорокин высказывал мнение, что возвращение к докризисным уровням потребления не будет быстрым, и в итоге, скорее всего, стабилизируется на уровне чуть выше 95 млн баррелей в сутки, что близко к оценке НКР в базовом сценарии - 91 млн баррелей.

В НКР считают, что карантин может стать драйвером развития рынка электромобилей и, как следствие, для некоторых стран даже толчком к восстановлению экономики (речь о Евросоюзе, Японии, Южной Корее). Однако для экспортеров нефти и нефтепродуктов новость неоднозначная: к концу действия соглашения ОПЕК++ эти страны, возможно, ожидает глобальное изменение архитектуры рынка.

С вероятностью 40% рынок ожидает свободная конкуренция и цены на уровне 30-40 долларов

С вероятностью 40% рынок ожидает свободная конкуренция и цены на уровне 30-40 долларов: страны не договариваются о новом соглашении и выдворяют с рынка канадскую дорогую нефть и частично - американский сланец. Возможно, сделка ОПЕК++ будет продлена (вероятность - 30%), и тогда цены будут умеренными, но Россия и другие экспортеры борются за долю на рынке. Лучший вариант (15%) - это соглашение вместе с США, Канадой и другими странами, которые сейчас ограничением добычи не связаны, но это маловероятно, так как США как государство не может вмешиваться в работу частных компаний. США могут выбрать и энергонезависимость (15%) - дать своим компаниям субсидии и ограничить импорт дешевой нефти, сохранив таким образом конкурентоспособность.

"Сохранение низких цен в течение длительного периода времени отрицательно повлияет на уровень капзатрат в мировой нефтяной отрасли, что в среднесрочной перспективе может привести к сокращению добычи в отдельных странах из-за недоинвестирования. Поэтому высокие цены на нефть могут вернуться и сохраняться во второй половине двадцатых годов и без каких-либо договоренностей между нефтедобывающими странами, - говорится в исследовании. - При этом все большее влияние на цены будет оказывать снижение спроса на нефтепродукты, вызванное электромобилизацией".