Новости

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 00:07
Власти Москвы оценили количество людей без работы 25.05.2020
Власти Москвы рассказали о планах открыть рестораны 25.05.2020
Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором майдана 25.05.2020
Определены "лучшие" ругательства, помогающие лучше перенести боль 25.05.2020
ВОЗ: Через несколько месяцев мир может накрыть вторая волна коронавируса 25.05.2020
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 25.05.2020
Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы 25.05.2020
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19 25.05.2020
Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку 25.05.2020
Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2" 25.05.2020
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж 25.05.2020
По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей 25.05.2020
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 25.05.2020
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего коронавирусом постояльцев хостела 25.05.2020
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 25.05.2020
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 25.05.2020
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 25.05.2020
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 25.05.2020
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 25.05.2020
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 25.05.2020
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 25.05.2020
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 25.05.2020
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 25.05.2020
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 25.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Как будто в бурах есть покой

Нефтяников ждут 5 лет низких цен
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Новая волна пандемии коронавируса в мире может обрушить спрос на нефть на 15%, и тогда, чтобы цены снова не ушли в пике, от альянса ОПЕК++ потребуется дополнительное соглашение о сокращении добычи. В любом случае котировки и так будут низкими на горизонте ближайших пяти лет, но если ОПЕК++ развалится, то начнется новая ценовая война.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Таков негативный сценарий для мировой нефтяной отрасли, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР, с которым ознакомилась "РГ". Эксперты предполагают, что в среднем баррель Brent по такому сценарию будет стоить 30-33 доллара во второй половине этого года и 32-35 долларов - в 2021 году. Это напрямую отразится на российских нефтяниках: добыча упадет на 13% - до 490 млн тонн в этом году, а выручка от продажи нефти и нефтепродуктов сократится в полтора раза - до 75 млрд долларов.

Фото: istock
Сумеет ли российская нефть вернуть потерянную долю рынка Европы

Базовый сценарий более оптимистичный: цена барреля - 35-40 долларов, добыча российских нефтяников - 505 млн тонн (близко к ожиданиям Минэнерго РФ), выручка - 95 млрд долларов (пиковая была в 2012 году - почти 285 млрд долларов). В этом сценарии восстановление спроса на нефть до докризисного уровня ожидается в 2022 году.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял о первых "зеленых ростках" увеличения спроса в конце апреля, отмечая, что с учетом обязательства России в рамках ОПЕК++ сокращение добычи по итогам года составит около 10%. Позднее его заместитель Павел Сорокин высказывал мнение, что возвращение к докризисным уровням потребления не будет быстрым, и в итоге, скорее всего, стабилизируется на уровне чуть выше 95 млн баррелей в сутки, что близко к оценке НКР в базовом сценарии - 91 млн баррелей.

В НКР считают, что карантин может стать драйвером развития рынка электромобилей и, как следствие, для некоторых стран даже толчком к восстановлению экономики (речь о Евросоюзе, Японии, Южной Корее). Однако для экспортеров нефти и нефтепродуктов новость неоднозначная: к концу действия соглашения ОПЕК++ эти страны, возможно, ожидает глобальное изменение архитектуры рынка.

С вероятностью 40% рынок ожидает свободная конкуренция и цены на уровне 30-40 долларов

С вероятностью 40% рынок ожидает свободная конкуренция и цены на уровне 30-40 долларов: страны не договариваются о новом соглашении и выдворяют с рынка канадскую дорогую нефть и частично - американский сланец. Возможно, сделка ОПЕК++ будет продлена (вероятность - 30%), и тогда цены будут умеренными, но Россия и другие экспортеры борются за долю на рынке. Лучший вариант (15%) - это соглашение вместе с США, Канадой и другими странами, которые сейчас ограничением добычи не связаны, но это маловероятно, так как США как государство не может вмешиваться в работу частных компаний. США могут выбрать и энергонезависимость (15%) - дать своим компаниям субсидии и ограничить импорт дешевой нефти, сохранив таким образом конкурентоспособность.

Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

"Сохранение низких цен в течение длительного периода времени отрицательно повлияет на уровень капзатрат в мировой нефтяной отрасли, что в среднесрочной перспективе может привести к сокращению добычи в отдельных странах из-за недоинвестирования. Поэтому высокие цены на нефть могут вернуться и сохраняться во второй половине двадцатых годов и без каких-либо договоренностей между нефтедобывающими странами, - говорится в исследовании. - При этом все большее влияние на цены будет оказывать снижение спроса на нефтепродукты, вызванное электромобилизацией".

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Когда можно не платить по кредиту без штрафных санкций