Закон Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 45 "О введении в действие на территории Чувашской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 26 мая 2020 года
Статья 1
В соответствии с частью 11 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" ввести в действие на территории Чувашской Республики с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией