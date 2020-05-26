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26 мая 2020 г.

Закон Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 45 "О введении в действие на территории Чувашской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

Дата подписания 26 мая 2020 г.
Опубликован 26 мая 2020 г.

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 26 мая 2020 года

Статья 1

В соответствии с частью 11 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" ввести в действие на территории Чувашской Республики с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



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