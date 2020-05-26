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26.05.2020 09:10
Рубрика: В мире

COVID-19 воспрепятствовал разминированию Боснии и Герцеговины

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Босния и Герцеговина (БиГ) имеет статус самой заминированной страны Европы: здесь, по оценкам специалистов, находится 8 тысяч минных полей, 79 тысяч неразорвавшихся мин времен югоконфликта, угрожающих жизни и здоровью 540 тысячам местных жителей; с 1992 года по настоящее время оставшимися с войны взрывными устройствами покалечено 1767 боснийских граждан, 617 в результате их детонации погибли.

Директор Центра по разминированию БиГ Саша Обрадович в интервью агентству "Спутник" сообщил, что за последние пять лет в стране было "очищено" 158,5 кв. км, найдены и уничтожены 8992 мины и 9992 иных боеприпаса. При этом он обратил внимание на возможность неожиданной детонации взрывных устройств из-за смещения грунта, вызванного наводнениями и оползнями, а любое стихийное бедствие, по его словам, может привести к изменению уже зафиксированного ранее положения мин, что создает дополнительные риски и трудности для специалистов. Так, только в прошлом году при выполнении служебных обязанностей два боснийских сапера погибли, а 4 получили ранения.

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Эксперт отметил, что ситуация с коронавирусом не обошла стороной и саперов: "Центр по разминированию практически перестал функционировать в настоящее время, а его специалисты сосредоточились на установке предупреждающих об опасности знаков в местах потенциальных минных полей".

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибло более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В мире Европа Босния и Герцеговина Пандемия коронавируса COVID-19

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