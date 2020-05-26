Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о выявлении коронавируса

Депутат Госдумы Михаил Кузьмин сообщил, что у него был выявлен коронавирус.

Ранее стало известно о шести народных избранниках с коронавирусом. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число таковых возросло, но конкретное количество не указал.

- Похоже, я зацепил так называемый коронавирус, - написал Михаил Кузьмин в соцсетях. - Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования.

Он пояснил, что находится на самоизоляции в квартире в Москве, при этом самочувствие "великолепное".

Депутат входит во фракцию "Единой России", в Госдуме представляет Ставропольский край. Является зампредом комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.