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26.05.2020 17:38
Рубрика: Власть

Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о выявлении коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Депутат Госдумы Михаил Кузьмин сообщил, что у него был выявлен коронавирус.

Ранее стало известно о шести народных избранниках с коронавирусом. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число таковых возросло, но конкретное количество не указал.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- Похоже, я зацепил так называемый коронавирус, - написал Михаил Кузьмин в соцсетях. - Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования.

Он пояснил, что находится на самоизоляции в квартире в Москве, при этом самочувствие "великолепное".

Депутат входит во фракцию "Единой России", в Госдуме представляет Ставропольский край. Является зампредом комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

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