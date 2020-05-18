Число депутатов Госдумы с коронавирусом выросло до шести

Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы. Об этом сообщила в соцсетях советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.

На прошлой неделе глава нижней палаты Вячеслав Володин сообщал о пятерых депутатах с коронавирусом. Таким образом, к ним прибавился еще один коллега. Кто именно - пока не уточняется.

- На сегодняшний день у шестерых депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус, - рассказала помощник спикера. - Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома.

Ранее из больницы выписали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. В медицинских учреждениях остаются на лечении депутаты от "Единой России" Светлана Максимова и Оксана Пушкина.

Кашеварова также сообщила о телефонном звонке Володина Пушкиной. "Оксана Викторовна находится в ЦКБ, переносит коронавирус в легкой форме, но переживает, что не может работать, - сообщила помощник спикера. - Она - боец. Заразилась, скорее всего, при контакте, когда развозила защитные средства врачам".

"Вячеслав Викторович пожелал Оксане Викторовне скорейшего выздоровления", - добавила Кашеварова.