В Твери госпитализирована депутат Госдумы Светлана Максимова

В Твери в областную клиническую больницу с симптомами острой респираторной вирусной инфекции госпитализирована Светлана Максимова - депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", избранная по одномандатному округу № 179 в Тверской области.

"Светлану Викторовну действительно госпитализировали с ОРВИ. Два анализа на коронавирус отрицательные", - цитирует ТАСС помощницу Максимовой, которая уточнила, что депутат чувствует себя хорошо, температура спала.

По информации источника, на минувшей неделе Светлана Максимова передавала Калининской центральной районной клинической больнице спецкостюмы и маски.

"Возможно, просквозило", - предполагает помощник.