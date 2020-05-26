Для древесины отменена подача временной таможенной декларации

Временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется, если при вывозе из ЕАЭС в отношении отдельных товаров не могут быть представлены точные сведения об их количестве или таможенной стоимости. Однако, исходя из свойств лесоматериалов, экспортеры всегда обладают полной информацией о количестве вывозимых лесоматериалов и их таможенной стоимости.

Как отметила зампред правительства Виктория Абрамченко, постановление является одной из составляющих комплекса мер по обеспечению контроля за оборотом древесины. "Мы ведем последовательную работу по обелению рынка, шаг за шагом ликвидируя правовые пробелы и "лазейки", которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса. Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов", - сказала Виктория Абрамченко.

Практика правоприменения норм законодательства показывает, что без проведения фактического контроля таможенным органам затруднительно определить точное количество вывезенного товара, заявленного в ВТД, убывающего отдельными партиями в разное время. При выявлении фактов несоответствия объема задекларируемому у декларанта была возможность скорректировать объем вывоза последующими товарными партиями и избежать привлечения к ответственности. Постановление ликвидирует этот правовой барьер, обеспечит прозрачную систему декларирования объемов экспортируемых лесоматериалов и уплату соответствующих таможенных пошлин в полном объеме. Документ вступит в силу спустя 30 дней с момента опубликования.