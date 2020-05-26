Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Использование антибактериального мыла каждый день может нанести вред. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что врачи не очень хорошо относятся к антибактериальному мылу, поскольку оно может увеличивать резистентность к антибиотикам.

"Антибактериальное - это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии. Антибактериальное мыло я бы оставил для специфического применения, для особой категории больных", - подчеркнул Александр Мясников.

Между тем для широкого применения, как считает врач, достаточно обычного мыла.