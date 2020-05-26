Новости

В Приамурье прибыл отряд РХБЗ для борьбы с коронавирусом 09:48
Японские врачи рассказали, до какого возраста детям опасно носить маски 09:47
В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика 09:37
Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла 09:34
На ВДНХ распустилась уникальная сирень 09:29
В Пензе задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки 09:26
Двое россиян примут участие в турнире UFC на "бойцовском острове" 09:16
Началось строительство новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская 09:08
В Ижевске избившая сверстницу девочка получила два года колонии 09:04
Под Самарой загорелись 11 частных домов 09:02
Названы сроки завершения испытаний первого носителя "Посейдонов" 09:02
Запрет на бурение в Мексиканском заливе спровоцирует безработицу в США 09:00
В Красноярском крае задержали похитителей десяти тонн нефрита 09:00
Удлиненный Mercedes GLC нового поколения выехал на тесты 09:00
Зачем на аукционе в Гродно продали дворец XVIII века 09:00
Число погибших в результате урагана на Урале увеличилось до четырех 08:57
При испытании японского препарата от COVID-19 возникли проблемы 08:45
Назван овощ, помогающий снизить сахар в крови 08:33
ГАЗ-3103. Очень красивая "Волга", которая в серию так и не пошла 08:30
Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных 08:08
Минобороны назвало причину крушения вертолета на Чукотке 07:40
Вывозной рейс вернул россиян из Индонезии 07:39
Hyundai показал новый Santa Fe на тизере и назвал дату начал продаж 07:30
В Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнения 06:53
В Приморье отца, который увел в лес детей, привлекут к ответственности 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 09:34
Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использование антибактериального мыла каждый день может нанести вред. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: iStock
Почему мыть руки с мылом надо не менее 20 секунд

Он отметил, что врачи не очень хорошо относятся к антибактериальному мылу, поскольку оно может увеличивать резистентность к антибиотикам.

"Антибактериальное - это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии. Антибактериальное мыло я бы оставил для специфического применения, для особой категории больных", - подчеркнул Александр Мясников.

Между тем для широкого применения, как считает врач, достаточно обычного мыла.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минобороны назвало причину крушения вертолета на Чукотке
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня
СМИ: Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ