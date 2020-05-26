Российский гроссмейстер Даниил Дубов победил соотечественника Сергея Карякина в первом четвертьфинальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом 150 тысяч долларов.

Очередной день четвертьфиналов завершился неожиданно быстро. Накануне в парах Хикару Накамура (США) - Левон Аронян (Армения) и Юй Янъи - Дин Лижэнь (оба - Китай) после ничейного счета по партиям (2:2) сильнейшего смогли выявить только в "армагеддоне". Вперед вырвались Накамура и Юй Янъи. Дубову, а также чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, которому противостоит американец Уэсли Со, победы достались довольно легко.

Дубов продемонстрировал полное превосходство - 3:0. Карлсен выиграл две первые партии, в третьей зафиксировали ничью - 2,5:05. Правда, Магнус признался, что во второй партии ему повезло. И все равно некоторых экспертов такая пассивная игра Уэсли Со не порадовала. "Я не буду слишком зацикливаться на ситуации, но, признаюсь, это был приятный сюрприз, - приводит слова Карлсена официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ). - Но я так скажу: у него еще будет шанс реабилитироваться".

Что касается Дубова, то он не боялся рисковать. Даниил вообще известен тем, что выбирает необычные дебюты. Вот и в этом матче, поведя 1:0, он не стал переключаться на надежную игру черными, чтобы закрепить успех, как поступили бы многие. Потом Дубов объяснил свою позицию.

- Я хочу показать людям, что существует масса различных интересных вариантов. Если я делаю какой-то ход, значит, я верю в то, что делаю, - приводит слова Дубова портал chess24, на котором идут трансляции партий. - Я прекрасно знаю, что шахматные программы говорят о защите Филидора (дебют назван по имени выдающегося французского шахматиста XVIII века. - Прим. авт.). Но если я его все-таки выбрал, значит, у меня есть новый подход, новые идеи.

А вот как описал стратегию Дубова еще один российский гроссмейстер - Петр Свидлер, который выступает на турнире не как участник, а как комментатор.

- На мой взгляд, Дубов очень четко и правильно определил, в чем он превосходит Карякина, и принял решение, что не даст сопернику передышки и будет использовать свои сильные стороны вне зависимости от того, белыми он играет или черными.

Итак, вопреки прогнозам Дубов лидирует. У него самый низкий рейтинг в классических шахматах среди всех участников. Но не будем забывать, что он чемпион мира по рапиду 2018 года. На круговом этапе Lindores Abbey Rapid Challenge он хоть и поделил седьмое-восьмое места с Ароняном, но смог обыграть Со, а также действующего чемпиона по быстрым шахматам Карлсена черными фигурами.

Дубов считает, что в шахматах все взаимосвязано.

- Не думаю, что я настолько лучше играю в рапид и блиц, чем в классические шахматы. Просто в первом случае важны только хорошая интуиция и подсчеты, а во втором - нужен опыт игры на самом высоком уровне. Поэтому мне кажется естественным, что многие сильные игроки сначала добиваются успехов в рапиде и блице, а потом в классике. Так было не только, к примеру, у Накамуры, но и у Карлсена. Он ведь выиграл чемпиона мира по блицу, а потом уже шахматную корону. И у меня тоже все впереди. Я действительно считаю, что нельзя побеждать в быстрых шахматах, будучи в принципе слабым игроком. Просто классические шахматы требуют больше времени и усилий.

Возвращаясь к онлайн-турниру и четвертьфиналу с Карякиным, отметим, что Сергей тоже не собирается сдаваться. Хотя теперь для победы ему необходимо выиграть два мини-матча подряд. Вторая встреча с Дубовым состоится сегодня.

- Первый четвертьфинал получился странным, - написал Сергей в своем аккаунте в "Твиттере". - Во второй партии возникли проблемы с таймером, и мы играли без добавления времени. В третьей партии у меня оборвалось соединение, и я подумал, что мне автоматически засчитают поражение. Но арбитр сказал, что мы можем продолжать. В любом случае я играл плохо, и надеюсь, что смогу прибавить в следующем матче.